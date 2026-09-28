ЕС удари по Русия за отстраняване на опозицията от изборите и за промиване на мозъка на украински деца

На 28 септември ресорните министри от ЕС се споразумяха да наложат санкции на 10 руски длъжностни лица, отговорни за лишаването на единствената останала антивоенна опозиционна партия в Русия от правото ѝ да участва в парламентарните избори в страната миналия уикенд. Решението означава, че съдии, прокурори и държавни служители, участвали в репресии и политически мотивирани преследвания срещу политическата партия „Яблоко“, ще бъдат подложени на замразяване на активи и забрана за сключване на сделки с компании от Европейския съюз.

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Списъкът със санкции включва трима съдии от Върховния съд на Русия и един служител от Генералната прокуратура на страната, гласи прессъобщението на ЕС.

Отстраняването на "Яблоко" и триумфът на партията на войната

Парламентарните избори в Русия, проведени между 18 и 20 септември, бяха белязани от ширещи се манипулации на гласуването, като на всяка истинска опозиция беше забранено да се кандидатира.

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На 10 август Върховният съд отмени регистрацията на федералния списък с кандидати на най-старата либерална партия "Яблоко". На 17 август Апелативната колегия на Върховния съд остави това решение без промяна. На 3 септември на партията беше отказано предаването на надзорна жалба за разглеждане от Президиума на Върховния съд. Всичко това се случи след съдебен иск, заведен от провоенната партия „Родина“.

Снимка: Лидерът на "Яблоко" Николай Рибаков, Facebook.com/Nikolay Rybakov

Основанията за отмяната на листите се базираха на заключенията на съда за нарушения на законодателството за интелектуалната собственост при провеждането на предизборната агитация, предполагаемото използване на средства извън избирателния фонд и финансиране от чуждестранни източници. Впоследствие "Яблоко" сезира Конституционния съд на страната, но и това не ѝ помогна. В крайна сметка партията на диктатора Владимир Путин - "Единна Русия" - триумфира с голяма преднина: Официално: Партията на Путин с рекорден брой места в парламента, влизат обвинени във военни престъпления ветерани.

Незаконни избори в окупираните земи: още санкции

Изборите се проведоха незаконно и в окупираните от Русия украински територии, което накара Киев да приеме свои собствени санкционни мерки.

Върховният дипломат на ЕС Кая Калас заяви, че също така е предложила ограничения срещу онези, които улесняват фалшивите избори в окупираните територии.

Национални и европейски дипломати потвърдиха пред украинското издание Kyiv Independent, че е бил обсъден първи проектосписък със 77 лица, отговорни за изборите в окупираните региони, включително кандидати и членове на руската избирателна комисия.

Този списък сега трябва да бъде прегледан от юридическа гледна точка от експерти от 27-те държави членки на ЕС - с цел окончателното приемане на тези санкции на срещата на върха на външните министри на 12 октомври.

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ЕС удари по замесените в отвличане и индоктриниране на над 20 000 украински деца

ЕС прие и още 27 списъка с лица и организации, замесени в отвличането и индоктринирането на над 20 000 украински деца от Русия, часове преди началото на международната среща на върха по този въпрос в Торонто, Канада.

Тези списъци включват детски лагери и спортни центрове не само в Русия и в окупираните територии, но и в Северна Корея.

Международният детски лагер „Сонгдовон“ беше добавен към санкционния списък на ЕС за участие в програми, „свързани с прехвърлянето на украински деца (...) с цел популяризиране на проруски нарративи“.

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