Освободиха под гаранция петимата арестувани край военната база "Феърфорд" във Великобритания

Петимата мъже, арестувани в неделя сутринта близо до военната база „Феърфорд“ във Великобритания, са освободени под гаранция от полицията. Въпреки това детективите заявиха, че те „абсолютно“ остават обект на разследване. Според местни медии това означава, че този случай не е стигнал до етап, в който да е имало толкова сериозни опасения, че заподозрените да трябва да останат в ареста или да бъдат обвинени. Дали тези мъже са участвали в някакъв вид активизъм или са действали несъзнателно от името на чужда държава, все още е част от разследването.

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По-рано днес стана ясно, че петимата задържани край военновъздушната база "Феърфорд", използвана от САЩ за операции срещу Иран, са британски граждани, които живеят в Лондон. От полицията уточниха, че задържаните са на възраст между 20 и 30 години. Единият е на 24 години от кв. "Камдън", Северен Лондон, трима са на възраст 23, 24 и 25 години от "Уестминстър" и един 24-годишен от Уилсдън, Северозападен Лондон.

"Към момента работим по изясняване на всички обстоятелства около действията на задържаните, тяхната осведоменост и евентуалните мотиви зад този инцидент", се посочва в изявление на звеното за борба с тероризма към полицията.

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Пред репортери американският президент заяви в неделя: „Разследвахме ги. Те искаха да нанесат големи щети на нашата крепост.“ Според BBC, е възможно Тръмп да е говорил импровизирано или да е говорил за нещо несвързано с този случай. Според местните жители, през седмицата е имало засилени мерки за сигурност около базата RAF Fairford.