Владимир Джамбазов: Училищният химн придава смисъл, дълбочина и дух на всеки празник

Владимир Джамбазов завършва композиция и валдхорна във Висшето училище за музика, театър и танц Folkwang в Есен, Германия. Специализира и звуков дизайн и музика за нови медии в ICEM (Институт за компютърна музика и електрони медии).

Носител е два пъти на Grand Prix на конкурса за симфонична композиция 7/8, два пъти на наградата „Златен делфин“ за куклено-театрална музика, Втора награда за електроакустична композиция на конкурса на IHS в САЩ и няколко на балкански театрални фестивали. През 2024 г. Министерството на културата на Република България удостои Владимир Джамбазов с Плакет „Принос в развитието на културата“ и грамота за принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност.

Владимир Джамбазов е музикален директор на „Светилник“, организирана от МУЗИКАУТОР. Разговаряхме с него, за да разкаже как се създават въздействащи училищни химни, както и за това какви насоки би дал на творческите екипи, които ще вземат участие в шестото издание на инициативата.

Какво според Вас може да даде химнът като музикална форма на една общност отвъд ролята си на музика за официални поводи?

Музиката е най-абстрактното от всички изкуства. Въпреки че е незрима, или може би точно поради това, тя се разтваря перфектно във визуалното и прибавя едно ново измерение. Такава е и ролята на химна в едно празнично събитие – да му придаде дълбочина, смисъл и дух.

Кои са основните характеристики на химна. Какво го отличава от популярната, детската или патриотичната песен?

Вие маркирахте три коренно различни категории. Детската песен винаги разказва истории с някаква поука, независимо дали са весели, забавни, страшни или тъжни. Това е нейната мисия – да подготви малкия човек за големия живот. Популярната песен обикновено се посвещава на личните, интимните човешки емоции и разказва за преживявания с щастлив или, по-често, тъжен оттенък. Що се отнася до патриотичната песен, трудно мога да си представя как деца ще се идентифицират с тежък и помпозен химн в този дух, с дъх на непознати за тях времена.