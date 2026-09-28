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Русия удари посред ден Националната академия на науките на Украйна, уби и рани хора в Днипро (ВИДЕО)

28 септември 2026, 15:25 часа 655 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС-Украйна
Русия удари посред ден Националната академия на науките на Украйна, уби и рани хора в Днипро (ВИДЕО)

Руски дрон удари сградата на Националната академия на науките на Украйна в центъра на Киев, което предизвика пожар и издигна стълб от черен дим над украинската столица посред бял ден на 28 септември. "Според актуалната информация в историческия център на Киев, в нежилищна сграда, ударена от вражески безпилотен летателен апарат, е загинала една жена. Трима души са ранени. Те са били хоспитализирани от лекарите", написа кметът Виталй Кличко в Telegram малко след 14:30 ч. След това той посочи, че пострадалите всъщност са четирима и че спасителната операция продължава.

"Общо 14 души са ранени при вражески атаки от началото на деня на 28 септември. Шестим от тях са в градските болници. Една жена е загинала", обобщи Кличко последствията в човешки мащаб след поредното руско въздушно нападение.

Кадри от мястото на събитието показаха хора, които скачат през прозорците, докато сградата на Националната академия на науките гори. Хората се катереха през прозорците, за да не изгорят живи. Недалеч оттам се намира германското посолство.

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Удар и в Днипро с жертви и ранени

Руски дрон удари и бизнес център в Днипро, убивайки трима души и ранявайки поне 18, като две жени са хоспитализирани, обявиха регионалните власти. Спасителните екипи са извадили 47 души от сградата. Издирвателно-спасителните операции на мястото продължават.

Наблизо има жилищни сгради, парк, библиотека, офиси, магазини. "Стотици хора се намират тук в разгара на работния ден. Именно тук руснаците нанесоха удара си. Трима души загинаха. Животът им беше отнет от вражеска атака", обявиха от областната администрация.

Осемгодишно момиче се нуждае от медицинска помощ - то е с мозъчно сътресение вследствие на нападението, написаха регионалните власти.

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Киев руски удари Днипро атака с дронове
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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