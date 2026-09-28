Русия удари посред ден Националната академия на науките на Украйна, уби и рани хора в Днипро (ВИДЕО)

Руски дрон удари сградата на Националната академия на науките на Украйна в центъра на Киев, което предизвика пожар и издигна стълб от черен дим над украинската столица посред бял ден на 28 септември. "Според актуалната информация в историческия център на Киев, в нежилищна сграда, ударена от вражески безпилотен летателен апарат, е загинала една жена. Трима души са ранени. Те са били хоспитализирани от лекарите", написа кметът Виталй Кличко в Telegram малко след 14:30 ч. След това той посочи, че пострадалите всъщност са четирима и че спасителната операция продължава.
💔 The daily contrast for Kyiv residents: the comfort of home — and Russian terror outside the window— NEXTA (@nexta_tv) September 28, 2026
📹: myroslava_kot pic.twitter.com/8KUqkZZooW
"Общо 14 души са ранени при вражески атаки от началото на деня на 28 септември. Шестим от тях са в градските болници. Една жена е загинала", обобщи Кличко последствията в човешки мащаб след поредното руско въздушно нападение.
A Russian drone struck the National Academy of Sciences of Ukraine building in central Kyiv, sparking a fire and sending a column of black smoke over the city. Footage from the scene showed people escaping through windows as the building burned. #Ukraine pic.twitter.com/SRNKTAeApU— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 28, 2026
Кадри от мястото на събитието показаха хора, които скачат през прозорците, докато сградата на Националната академия на науките гори. Хората се катереха през прозорците, за да не изгорят живи. Недалеч оттам се намира германското посолство.
💔 People climbed out of windows to avoid being burned alive after a Russian drone struck the National Academy of Sciences building in central Kyiv— NEXTA (@nexta_tv) September 28, 2026
The German Embassy is located just nearby. pic.twitter.com/6DVllKOzMT
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Удар и в Днипро с жертви и ранени
Руски дрон удари и бизнес център в Днипро, убивайки трима души и ранявайки поне 18, като две жени са хоспитализирани, обявиха регионалните власти. Спасителните екипи са извадили 47 души от сградата. Издирвателно-спасителните операции на мястото продължават.
A Russian drone struck a business center in Dnipro, injuring four people, according to regional authorities. Emergency crews have rescued 47 people from the building. Search-and-rescue operations are continuing at the site, while the evacuation of people from the damaged business… https://t.co/YKG9ItANIS pic.twitter.com/mbykc7FFa4— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 28, 2026
Наблизо има жилищни сгради, парк, библиотека, офиси, магазини. "Стотици хора се намират тук в разгара на работния ден. Именно тук руснаците нанесоха удара си. Трима души загинаха. Животът им беше отнет от вражеска атака", обявиха от областната администрация.
Осемгодишно момиче се нуждае от медицинска помощ - то е с мозъчно сътресение вследствие на нападението, написаха регионалните власти.
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