Полша спира финансирането на оръжия по програмата PURL за Украйна

Полша спира вноските си по програмата PURL, по която европейските страни финансират покупките на оръжия за Украйна. Новината обяви премиерът Доналд Туск след разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Според него причините са високият дефицит на държавния бюджет и разходите на Полша за отбрана.

„Информирах генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че засега няма да правим вноски по програмата PURL – европейски средства за закупуване на американско оръжие за Украйна“, заяви полският премиер, според TVP Info. Става въпрос за финансиране на закупуването на американско оръжие, а не за спиране на всякаква военна помощ за Украйна.

Още: Полша: Няма да позволим на никого да установява нови правила за сигурност над главите ни

Инициативата PURL беше обявена на 14 юли 2025 г. от президента на САЩ Доналд Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. В рамките на тази инициатива европейските държави и Канада финансират закупуването на американско военно оборудване, включително системи за противовъздушна отбрана и боеприпаси, за да осигурят оперативна подкрепа на украинските въоръжени сили. Инициативата за финансиране на закупуването на американско оръжие за Украйна възникна, след като администрацията на САЩ отказа да предостави допълнителни безплатни доставки на оръжие на Киев.

Още: Ще продължи ли подкрепата за Украйна: САЩ готвят обръщение към страните от НАТО

Полша се присъедини към програмата PURL в края на 2025 г., като отпусна 100 милиона долара за закупуване на американско оръжие за Украйна.

Полша е готова да прехвърли изтребители МиГ-29 на Украйна.

По-рано заместник-министърът на отбраната на Полша Цезари Томчик обяви, че Украйна се е съгласила да прехвърли на Полша технологии за борба с дронове в замяна на изтребители МиГ-29.

Още: Милиарди долари и 700 крилати ракети: На срещата в Рамщайн обявиха нова помощ за Киев

Томчик заяви, че Полша обмисля трансфера на два МиГ-29 на Украйна в замяна на достъп до украински безпилотни летателни апарати (БЛА) и технологии за борба с дронове. Той добави, че споразумението в момента е в процес на финализиране.