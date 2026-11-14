"Въпросът за финансирането на Украйна тресе Европа": Льо Пен е готова да се срещне със Зеленски

Крайнодесеният кандидат за президент на Франция Марин льо Пен е готова да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в Брюксел, за да обсъдят финансовата подкрепа за Киев, предаде Укринформ, като се позова на вестник "Монд". "Мисля, че мястото е логично. Реалността е, че именно въпросът за финансирането на Украйна е този, който в момента тресе Европа", посочи Льо Пен пред репортери на парижкото изложение Made in France.

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Отбелязано бе, че в понеделник тя ще се срещне с украинския посланик в Париж Вадим Омелченко при закрити врата. По думите на Льо Пен по време на този разговор тя ще информира посланика за готовността си да се срещне със Зеленски в Брюксел. Тя добави, че няколко страни са се противопоставили на предоставянето на допълнително финансиране на Украйна. Според Льо Пен германският канцлер Фридрих Мерц е започнал да заплашва различни страни.

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Мерц предложи преговорите за следващия многогодишен бюджет на ЕС да бъдат обвързани с ангажимент всички 27 държави от Съюза да допринесат за финансирането на Украйна. Премиерите на Чехия и Словакия разкритикуваха този подход, отбелязва Укринформ.

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През октомври Льо Пен заяви, че ако тя спечели президентските избори догодина, Франция ще запази финансовата помощ за Киев за още шест месеца, след което ще я прекрати. Тогава тя изрази готовност да посети Украйна, за да се срещне със Зеленски. В отговор украинският президент подчерта, че взаимното сътрудничество е от полза и за Франция, най-вече заради украинския опит във военната и технологичната сфера, отбелязва Укринформ.

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