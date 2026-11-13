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Полша: Няма да позволим на никого да установява нови правила за сигурност над главите ни

13 ноември 2026, 22:20 часа 648 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Полша: Няма да позволим на никого да установява нови правила за сигурност над главите ни

На срещата на върха на Европейската политическа общност в ирландската столица в четвъртък полският лидер Доналд Туск предупреди, че нов ред за сигурност няма да бъде изграден само защото президентът Владимир Путин „или някой в ​​Съединените щати го иска“. „Това е изключено“, каза Туск.

Правила, поставени над главите ни

„При никакви обстоятелства няма да позволим на никого да установява нови правила за сигурност в тази част на света над нас“, каза той пред репортери. Туск също така заяви, че описването на посредничеството на САЩ между Москва и Киев като „преговори“ е преувеличение, съобщи The Irish Times.

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По-късно канцеларията на министър-председателя публикува същото предупреждение на полски език, заявявайки, че на никого няма да бъде позволено да определя тези правила „над полските и европейските глави“.

Вашингтон иска от Москва условия

Коментарите му последваха публикация на Axios в сряда, в която се казва, че администрацията на Тръмп е поискала от Русия да представи предложения за ново споразумение за сигурност с Европа. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър повдигнаха идеята по време на разговори с руски и украински преговарящи в Абу Даби по-рано тази седмица, се казва в доклада. Bild отделно съобщи, че Русия е използвала тези разговори, за да поиска Финландия да напусне НАТО.

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Туск заяви, че европейските лидери са обсъдили ситуацията в Абу Даби и че Украйна се нуждае от „много единна подкрепа от Европа, защото целите на американската дипломация може да се различават от целите на Европа“. Той призна, че Полша не е била поканена на преговорите, водени с посредничеството на САЩ.

Европа търси място

Късно в четвъртък Уиткоф и Къшнър отлетяха от срещата с Путин в Москва, за да информират украинския президент Володимир Зеленски в Дъблин. По-късно зетят на Тръмп заяви, че сделка не може да бъде сключена без европейци на масата за преговори и че Путин е „готов да се съгласи“.

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Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че „бъдещето на европейската сигурност никога не може да се обсъжда без Европа“. В петък германският канцлер Фридрих Мерц призова президента Доналд Тръмп да не поднася изненади на очакваните разговори с Путин в Китай следващата седмица. Туск заяви, че не иска Полша да се присъедини към „надпревара от министър-председатели и президенти“ за това кой трябва да представлява Европа, твърдейки, че Европейският съюз вече има институции.

Суверенитетът на Украйна е на първо място

Туск заяви, че не вижда пукнатини между държавите от ЕС по основния въпрос: подкрепа за Украйна в преговори, които трябва да оставят суверенитета на Киев непокътнат и не трябва да променят архитектурата на сигурност в Източна Европа. Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че ЕС изглежда „разсеян“ по въпроса за Украйна и трябва да говори с един глас.

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Москва отдавна се стреми към ограничаване на присъствието на НАТО в Източна Европа. Съединените щати и НАТО отхвърлиха тези искания преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. В петък министърът на отбраната на Финландия отхвърли руско искане Хелзинки да напусне НАТО.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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