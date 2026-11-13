Ново 20: Русия твърди, че на срещата със САЩ не е обсъждано участието на Европа в бъдещи преговори

Русия заяви, че не ѝ е известно да е постигнато споразумение със САЩ за включване на европейски държави в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. С това Москва постави под въпрос обявената от американската страна договореност, че Киев и Москва са одобрили европейското участие в следващия кръг от разговорите, предаде ДПА.

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„Доколкото е известно на руското министерство на външните работи, този въпрос не е бил обсъждан по време на преговорите със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва“, заяви говорителката на ведомството Мария Захарова в отговор на журналистически въпрос.

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Късно снощи американският преговарящ Джаред Къшнър съобщи след среща в Дъблин с украинския президент Володимир Зеленски, че и Русия, и Украйна са се съгласили европейските държави да участват в следващия кръг от преговорите, пише БТА. „Не можем да постигнем това споразумение, без европейците да участват в преговорите“, заяви Къшнър пред журналисти в присъствието на Зеленски и Уиткоф. По думите му руският президент Владимир Путин „е готов да опита“.

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Междувременно днес в Дъблин лидерите на 27-те държави от ЕС се споразумяха европейските институции, заедно с Германия, Франция, Италия, Полша и Великобритания, да представляват Европа в преговорите между Киев и Москва с посредничеството на Вашингтон, съобщиха Ройтерс и ДПА.

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