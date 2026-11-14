Заради публикация в Instagram: Задържаха "най-младия и известен политик в Русия"

Районният съд „Смолни“ в Санкт Петербург задържа за седем дни 21-годишния Владислав Тюлпанов — син на починалия сенатор Вадим Тюлпанов. Владислав бе признат за виновен в демонстриране на „екстремистка символика“ (част 1 от член 20.3 от Кодекса за административните нарушения). Това съобщиха от пресслужбата на съдилищата в Санкт Петербург.

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Поводът беше публикуването на линк към личната му страница в Instagram в описанието на канала му в Telegram с призив да се абонират. За това той получи 7 дни арест. В съобщението на пресслужбата на съдилищата в Санкт Петербург се посочва, че Тюлпанов напълно е признал вината си, но „Фонтанка“ по-късно написа, че се е свързала по телефона с Тюлпанов и той е разбрал за ареста си от журналистите.

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„С ужас чета новините. Откъде идва тази информация? Не знам нищо по този въпрос“, заяви той пред кореспондента на „Фонтанка“. Той потвърди, че не е задържан. Въпреки това „Фонтанка“ пише, че Тюлпанов вероятно е разговарял с редакцията по пътя към специалния център за задържане. В момента той не отговаря на обажданията.

„Радио Свобода“ нарича Тюлпанов кръщелник на председателката на Съвета на Руската федерация Валентина Матвиенко. Самият той се нарича „най-младият и известен политик в Русия“, бил е член на „Младата гвардия на Единна Русия“ и влиза в състава на младежкия парламент към Законодателното събрание на Санкт Петербург.

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Освен това той беше известен и заради романтичната си връзка с певицата и порноактрисата Катя Самбука, както и заради клипа, в който се вижда как се движи по улиците на Санкт Петербург, ескортиран от полицейски коли с включени светлинни сигнали.