Александър Зверев с категорична позиция: Алкарас не е на дневен ред за мен

Александър Зверев няма намерение да мисли за евентуален финал срещу Карлос Алкарас на заключителния турнир на ATP в Торино. Германецът и испанецът са сред основните фаворити за трофея, но световният №1 подчерта, че засега е съсредоточен единствено върху предстоящите си мачове от груповата фаза. На пресконференцията преди началото на надпреварата Зверев обясни, че би било неуважително към останалите участници да мисли толкова рано за финала.

Младите таланти в групата на Зверев и опасността от подценяване

„Да кажа, че вече мисля за финала, би било неуважително спрямо другите участници. В момента Алкарас не е на дневен ред за мен. Преди това трябва да се изправя срещу трима млади и много талантливи играчи, които през годината многократно показаха, че заслужават да бъдат тук. В момента съм концентриран върху тях, а какво може да се случи след това – ще видим“, заяви германецът.

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Тенисистът се отправя към Торино след един от най-силните сезони в кариерата си. Той спечели титлите от Ролан Гарос и US Open, а достигна и до финала на Уимбълдън. Резултатите му го изведоха за първи път на върха в световната ранглиста и му гарантираха завършване на годината като №1. Зверев има и успешна история на Финалите на ATP, където е вдигал трофея два пъти - през 2018 и 2021 година. Въпреки това той не приема участието си в престижната надпревара за даденост и заяви, че иска преди всичко да се наслаждава на играта.

„Ще подходя най-вече с радост. Пристигнах щастлив в Торино, тъй като винаги ми е приятно да играя тук. Ще се насладя на всеки момент на корта, тъй като никога не съм приемал участието в този турнир за даденост“, допълни тенисистът.

Първият мач на Зверев в груповата фаза ще бъде срещу Рафаел Ходар. Двамата трябва да излязат на корта в неделя от 15:00 часа. Другите двама тенисисти в групата на германеца са американецът Бен Шелтън и французинът Артюр Фис.

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