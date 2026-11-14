Катастрофа затруднява движението по пътя Симитли – Банско

Пътен инцидент е възникнал на пътя Симитли – Банско, малко преди село Градево. На мястото има затруднение в движението.

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Към момента няма потвърдена информация за причините за инцидента и дали има пострадали. Най-вероятно причината е в мократа и хлъзгава настилка. Призовават се водачите да преминават с повишено внимание.

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