Ударени кораби край България:

Катастрофа затруднява движението по пътя Симитли – Банско

14 ноември 2026, 11:50 часа 700 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Катастрофа затруднява движението по пътя Симитли – Банско

Пътен инцидент е възникнал на пътя Симитли – Банско, малко преди село Градево. На мястото има затруднение в движението.

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Към момента няма потвърдена информация за причините за инцидента и дали има пострадали. Най-вероятно причината е в мократа и хлъзгава настилка. Призовават се водачите да преминават с повишено внимание.

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Симитли Банско катастрофа
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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