Защо Франция иска изваждането на милиардера Усманов от списъка със санкции срещу Русия?

Франция призовава Европейския съюз да отмени санкциите срещу руско-узбекския милиардер Алишер Усманов, под натиск от Азербайджан, който задържа двама френски граждани. Това съобщиха пред Ройтерс трима европейски дипломати, запознати със ситуацията. Според тях, Франция, следвайки Словакия, е призовала за отмяна на санкциите, наложени срещу Усманов след руската инвазия в Украйна през 2022 г. Минният и металургичен магнат е започнал серия от съдебни производства в Европа за отмяна на санкциите, а адвокатите му са оспорили медийните твърдения, послужили за основание за ограничителните мерки.

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Източници от френски дипломатически кръгове заявиха, че решението на Париж да поиска отмяна на санкциите срещу Усманов е мотивирано от съображения за национална сигурност, както и от положителния отговор на Франция на обжалванията на международни партньори относно случая на Усманов.

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Европейски дипломати заявиха, че Париж е посочил в частни разговори, че Баку използва Усманов като „изнудващо“ средство във връзка със случая с двама френски граждани, задържани в Азербайджан, единият от които Париж смята за незаконно задържан. Баку вече е осъдил френския гражданин по обвинения в шпионаж.

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Отбелязва се, че остава неясно защо Азербайджан се стреми да премахне Усманов от списъка със санкции, въпреки че президентът Илхам Алиев е отправял подобни призиви преди това. Дипломати съобщиха, че Франция смята, че действията на Баку са подкрепени от Катар и Казахстан. Други регионални лидери, както и турският президент Реджеп Тайип Ердоган, преди това призоваха за премахване на Усманов от списъка със санкции на ЕС.

Сложни отношения между държавите

Важно е да се отбележи, че отношенията между Азербайджан и Франция отдавна са обтегнати. Ситуацията се влоши през 2023 г., когато Азербайджан си възвърна контрола над Карабах, което предизвика масово изселване на 120 000 етнически арменци, живеещи там. Баку реагира остро на военната подкрепа на Франция за Армения, страна, с която Азербайджан води две войни през последните три десетилетия.

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Франция обвини свързани с Азербайджан групи, че през последната година водят дезинформационни кампании и заяви, че Баку се опитва да разпалва вълнения и да подхранва исканията за независимост на френския тихоокеански остров Нова Каледония.

Отмяната на санкциите срещу Русия

Санкциите на ЕС, които включват замразяване на активи и забрани за влизане на близо 3000 компании и физически лица, трябваше да изтекат на 15 септември. Тази дата беше отложена за 22 септември. Държавите членки на ЕС сега наблюдават как Париж ще се опита да излезе от безизходицата преди следващата седмица, за да не застраши собствения си авторитет като поддръжник на Украйна и да подкопае процеса на санкции на ЕС.

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