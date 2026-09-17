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За пръв път в историята си: Южна Корея разрешава хапчета за аборт

17 септември 2026, 1:12 часа 619 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
За пръв път в историята си: Южна Корея разрешава хапчета за аборт

Южна Корея планира за първи път да разреши употребата на медикаменти за аборт. Правителството се е съгласило по принцип хапчетата да бъдат използвани от жени до деветата седмица от бременността. Одобрението на конкретен препарат все още предстои. Южнокорейският орган, отговарящ за безопасността на лекарствата, в момента разглежда внесен медикамент. Министерството на равенството между половете и семейството посочва, че правителството планира хапчетата да бъдат въведени през първото тримесечие на 2027 г.

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През първите две години лекарството се очаква да бъде предписвано и отпускано от лекари. След този период правилата може постепенно да бъдат облекчени в зависимост от натрупания опит, включително по отношение на страничните ефекти и безопасността. Промяната е свързана със знаково решение на Конституционния съд от 2019 г., с което наказателните санкции за аборт бяха обявени за противоконституционни и беше поискано приемането на ново законодателство, предава БГНЕС.

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Въпреки съдебното решение до момента в страната не е въведена заместваща правна рамка. Абортът остава спорен въпрос в Южна Корея, където консервативните обществени нагласи и влиянието на християнски организации са сред факторите, допринесли за продължителното политическо колебание около реформите.

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Южна Корея Аборт хапче за аборт
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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