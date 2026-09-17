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На 112 години: Отиде си най-възрастният мъж в Италия

17 септември 2026, 1:30 часа 542 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
На 112 години: Отиде си най-възрастният мъж в Италия

Най-възрастният мъж в Италия Витантонио Ловало почина на 112 години в Авиляно, провинция Потенца. Познат сред местните като Зитон, той е роден на 25 март 1914 г. в селцето Сарнели, където прекарва целия си живот. Раждането му е регистрирано три дни по-късно - на 28 март.

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Ловало е вторият най-възрастен човек в Италия. По-възрастна от него е само 115-годишната Лучия Сандженито от Стурно, която е най-възрастният жив човек в страната и третият най-възрастен в света.

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Кметът на Авиляно Джузепе Мека заяви, че градът губи част от своята история. Той определи Ловало като символ и жива памет на общността, олицетворяващ трудолюбието, привързаността към семейството, земята и местните корени.

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Италия почина най-възрастен мъж
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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