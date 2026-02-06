Нашето си е наше: Зеленски за украинските земи. Starlink също не е руски – бедствие за руската армия (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Сега Тръмп трябва да вдигне телефона и да се обади на Мъск. Тяхната връзка беше влошена за известно време. И Тръмп ще обясни спокойно на Мъск, че трябва да се вразуми. Какво ще стане, ако ударим заводите, които произвежда (терминали) Starlink? А ако ударим в околоземна орбита? Това няма да е целево, и нашите спътници ще изгорят с тях (Starlink)". Тези думи на Владимир Соловьов, руския телевизионен водещ и пропагандист номер 1 в пропагандния арсенал на руския диктатор Владимир Путин, ясно показват в какъв ступор изпадна руската армия заради мерките, с които ѝ беше ограничен достъпът до сателитната интернет услуга Starlink – ОЩЕ: Набързо Мъск стана враг номер едно на руската армия - заради Starlink (ОБЗОР – ВИДЕО)

🤡 Putin's top propagandist urges Trump to call Musk and deal with Starlink



Otherwise, Vladimir Solovyov threatens to bomb Starlink factories and satellites in space. https://t.co/0L1HRIn8X8 pic.twitter.com/kwkMzuph8D — NEXTA (@nexta_tv) February 5, 2026

"Радио Свобода" също публикува репортаж с информация от украинския генщаб, че ограниченията за ползване на Starlink в Украйна (остават включени само терминали, които са верифицирани от украинските власти като надеждни) са ударили много силно офанзивните действия на руската армия и са намалили чувствително офанзивните ѝ операции на фронта. Украинският телеграм канал "Кримски вятър" твърди, че само в Крим спирането на Starlink е свалило поне с 50% интернет активността. Украински военни също съобщиха за проблеми с техните терминали – например украинският военен телеграм канал "Офицер" говори за такива сигнали – но украинският военен министър Михайло Федоров увери, че процесът по верификация на терминалите тече бързо и скоро ще бъде в голяма степен завършен. Съветникът на Федоров Серхий Бескрестнов, известен с позивната си "Светкавицата" (Flash) експерт по радиокомуникации, е категоричен – за руснаците спирането на Starlink не е проблем, а бедствие. И добави в друг пост в профилите си в социалните мрежи, че като цяло този преход е преминал добре в украинската армия.

Дано се възползваме от създадения в редиците на руската армия хаос сега, когато са най-уязвими, защото те ще се адаптират с времето, посочи украинският военен канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс".

French channel TF1 shows an An-28 passenger plane, armed with miniguns, shooting down Shahed drones over Ukraine. The aircraft's crew, consisting of civilian volunteers, has shot down nearly 150 UAVs in total.https://t.co/WU2nuiIqpO pic.twitter.com/LhdwO623Ne — WarTranslated (@wartranslated) February 5, 2026

И на този фон, South China Morning Post обяви, че китайски учени са разработили мирковълново оръжие, което е способно да неутрализира Starlink – всъщност работата на всички сателити в нискоземна орбита. Системата е мобилна, може да бъде натоварена на камиони, кораби, дори самолети и сателити. Оръжието се казва TPG1000C и успешно е преминало тестовете, твърдят китайците, като казват, че може да изстреля няколко хиляди електромагнитни импулса в секунда.

Твърдите червени линии на Украйна – нашето си е наше

"Има знаци, че краят на войната наближава. Наблягам обаче на това – не знам кой ги изпраща. И дори някой да признае нашата земя за руска, няма да доведе до нищо добро. Първо, не всеки ще го направи. Второ, Украйна има президент, който подписва (такива) документи. Слава Богу. И не лидери на други държави подписват важни документи от името на Украйна. Нашите земи са си наши, независимо от временния им статут на окупация", каза украинският президент Володимир Зеленски.

Zelenskyy on Russia’s ultimatums regarding Donbas: First, if any countries recognize our territories as Russian, it will change nothing. Second, this is our land. pic.twitter.com/I1gQR0hHtJ — WarTranslated (@wartranslated) February 5, 2026

"Готови сме за всички работещи формати, които наистина могат да приближат мира и да го направят надежден, траен и такъв, който лишава Русия от какъвто и да е апетит да продължи войната. От решаващо значение е тази война да завърши по начин, който да не остави Русия без награда за агресията ѝ. Това е един от ключовите принципи, които възстановяват и гарантират реалната сигурност", допълни Зеленски във вечерното си видеообръщение. - Още: Наглост до небесата: Русия добави още едно голямо "искам" в пълната купа с ултиматуми за мир

Иначе сигналите на Кремъл са си все същите – в интервю за пропагандната RT руският външен министър Сергей Лавров повтори за пореден път опорките на режима на Путин, включително категоричен отказ западни войници да са миротворци в Украйна. Това е ултиматум – със западни войници Украйна ще направи диверсия, за да поднови войната и този път западни армии да воюват срещу Русия, каза той. Кремъл изглежда прави обновление на пропагандата – сега отхвърля западните гаранции за сигурност за Украйна, защото щели да доведат до Трета световна война, коментират експертите от ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Показателно е и как Лавров говори, че Украйна можело да не бъде приятел на Русия, но трябвало задължително да е неутрална. И заяви, че в Анкоридж, на срещата между Путин и американския президент Доналд Тръмп, американците предложили Русия да спре да търси как да завземе останалите неокупирани части от Запорожка и Херсонска област, но да получи Донбас.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на сухопътните военни действия в Украйна се повиши на дневна база, но е далеч от най-горещите дни на войната дотук. Съгласно данните на украинския генщаб, на 5 февруари са станали 152 бойни сблъсъка спрямо 133 на 4 февруари. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 197 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 49 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3044 изстреляни снаряда, като това е с около 900 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 6235 FPV дрона, което е с около 1600 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Watch our exclusive video on the UGVs on the Pokrovsk axis with Rob Lee (@RALee85), Senior fellow Foreign Policy Research Institute (USA, @FPRI). We reveal how the Defense Forces deploy unmanned ground vehicles in combat, replacing personnel in the most dangerous logistics and… pic.twitter.com/7AhDAmktQS — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) February 5, 2026

Отново номер едно във фокуса на руската армия е Покровското направление – 31 отбити руски пехотни атаки там. След като във вчерашната сводка на украинския генщаб Мирноград липсваше като място на боеве, днес вече не е така – градът пак е посочен като локация на боеве, заедно със самия Покровск. В района на Гуляйполе, Запорожка област, са извършени 23 руски пехотни атаки - руският военнопропаганден канал "Два майора" пак съобщава за украински контраатаки. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, е имало 18 руски пехотни атаки - в Иванопиля, от юг на Константиновка, ISW показва с геолокализирани видеокадри в цитирания му по-горе обзор, че украинците са напреднали в центъра на селото, а руснаците - в източната му част. А северно от Константиновка, в Славянското направление са блокирани 12 руски пехотни атаки, като там руснаците овладяха село Приволие. Още 9 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, северно от Славянското. Интересно е как "Два майора" представя украински успех в Диброва, южно от Лиман – издигнато там украинско знаме било пропагандна акция.

On the Pokrovsk direction, FPV drone operators of Ukraine's 55th Separate Artillery Brigade struck a position with a BM-21 Grad multiple launch rocket system. They also hit four quad bikes, three civilian cars, two vans, and one serviceman. #Ukraine pic.twitter.com/vDBLa5nyaU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 5, 2026

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец коментира, че Русия вече е започнала подготовка за военна кампания през лятото и съответно не вярва, че е възможно да се постигне мир сега. Според него, през лятото руснаците ще обърнат повече внимание на някое от следните две направления: атака на агломерацията Славянск – Краматорск; операция в Ореховското направление, с максимално приближаване към град Запорожие. Машовец обаче констатира, че руското военно командване изпитва трудности да натрупва необходимите резерви за тези намерения и че не гори от желание да прибегне до употреба на стратегически резерви – защото са малки. Украинският експерт смята, че предстоящата руска лятна кампания ще е последният опит на Кремъл да победи с военни средства.

"В подстъпите към Орехов ситуацията е по-сложна – поради трудната ситуация с дронове, руските войници се оттеглиха от покрайнините на Мала Токмачка, самото село е в сива зона. ежки боеве се водят и в района на Новоданиловка, където противникът частично е възвърнал контрола. Настъплението в запорожко направление се усложнява от терена, който се състои от голи полета без достатъчно прикритие", коментира популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук.