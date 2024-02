Застрелян в колата: Убиха зам.-кмета на южния украински град Никопол (СНИМКИ)

Неизвестни лица са открили огън срещу автомобила на заместник-ръководителя на общината Виталий Журавльов, като са го убили на място. Главната прокуратура е започнала да разследва случая като убийство.

Въпреки че Никопол редовно страда от руски атаки, които често водят до цивилни жертви, прокурорите не свързват убийството с руските сили.

"В момента се провежда спешно разследване за установяване на лицата, участвали в престъплението", заявиха от обвинението.

На снимките от мястото на събитието се вижда, че колата се е подпалила, а наоколо има разпръснати гилзи.

The Dnipropetrovsk regional administration reported that the deputy mayor of Nikopol was killed. Criminal proceedings have been opened. pic.twitter.com/YXmIjUtR2s