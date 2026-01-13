Здравната система, заради която българите напускат: Чакане до смърт в британско спешно отделение

Заради претоварване на лондонско спешно отделение, липса на персонал и прекалено дълго чакане, двама мъже са починали в рамките на един ден в болница в британската столица. За този случай съобщиха британски медии, които констатираха, че дълбоките проблеми в здравната система на страната не са намерили решение след въпросната трагедия и нейното разследване.

Мъжете са потърсили лекарска помощ след падания и черепни травми. Съдебното разследване разкри, че инцидентите са станали, докато пациентите са били оставени без наблюдение в спешното отделение на болница St George's Hospital в Тутинг, Южен Лондон.

Жертвите са 76-годишният Дейвид Уорд, който умира на 10 февруари 2024 г., и 83-годишният Дебаприя Гош, който губи живота си на следващия ден, пише ВВС.

Още: Осъдена за кражба на 54 млн. паунда българка пак кандидатства за помощи във Великобритания

Остро писмо до здравния министър изпрати Фиона Уилкокс, старши съдия по случая за вътрешен Западен Лондон.

В писмото тя посочва, че случаите обрисуват "невъзможните ситуации, при които търсенето явно надвишава наличния ресурс".

Говорител на фондация "NHS" към университетските болници St George изказа своите съболезнования на семействата на жертвите, добавяйки, че след смъртта им са направени "незабавни промени".

Чакане с часове, небрежност и неглижиране

Още: Наеми, болници и дискриминация: Какво прогони 11 000 българи от Великобритания?

Разследването, приключило на 2 декември миналата година, установи, че Уорд е починал в резултат на злополука, причинена от небрежност и неглижиране, докато Гош е починал от случайно падане, в следствие на неосигурен подходящ медицински надзор.

Уорд е откаран в болница St George във влошено общо състояние, объркване и вероятна инфекция на 7 февруари 2024 г. Медицинските сестри не са направили оценка на риска му и той не е получил особени медицински грижи, след като дъщеря му си тръгва в ранните часове на 8 февруари.

По-късно той е намерен коленичил до леглото си, след като е получил травма на главата, и е починал на 10 февруари.

Разследването установи, че той е трябвало да получи засилени грижи поради риска, който е представлявал, и ако това е било направено, падането и смъртта му биха били предотвратени.

Източник: Getty Images

Още: "Хората умират, преди да стигнем до тях": британските сестри и болногледачи изнемогват

Гош пък е приет в болницата на 9 февруари с делириум, инфекция и сърдечни проблеми. Чакал е в коридора в продължение на няколко часа, преди да бъде преместен на легло в ранните часове на вечерта, тъй като спешното отделение е било претоварено.

При него медицинските сестри не са направили оценка на риска почти до полунощ. Персоналът е потърсил медицинска помощ, след като делириумът му се е влошил в ранните часове на 10 февруари, но повече внимание не му е било обърнато.

Той е получил нараняване на главата след падане без свидетели около 08:30 GMT и е починал на следващия ден.

Разследването установи, че Гош е трябвало да бъде насочен към индивидуални грижи и смъртта му е щяла да бъде избегната, ако е бил под подходящо медицинско наблюдение.

В доклада се твърди, че и двамата мъже са били "оставени да чакат с часове, обгрижвани от близките си, вместо да бъдат под грижите на медицински сестри и лекувани в подходящи условия".

"Когато семействата им са си тръгнали през нощта, и двамата падат, тъй като са били оставени без надзор, и получават наранявания, довели до смъртта им", установяват разследващите.

Промени след инцидентите

Съдебният лекар заяви, че макар болница St George да е направила промени след смъртта на мъжете, разследването е стигнало да извода, че все още много смени в спешното отделение са "изключително натоварени".

Според Уилкокс ситуацията причинява дискомфорт на персонала, "опитващ се да се справи с невъзможни ситуации", което може да ги провокира да напуснат работата си.

По думите й правителството трябва да разгледа проблема, тъй като рискът остава въпреки мерките, предприети от болници като St George.

"Тези падания бяха напълно разследвани и бяха направени незабавни промени, включително увеличаване на персонала, осигуряване на щателни оценки на състоянието на пациентите и провеждане на редовни проверки за качество и безопасност", заявиха от NHS.

"За да се грижим за пациентите, разширихме и отделението за спешна помощ в същия ден и въведохме нова зала за чакащите, за да освободим легла за хора, които се нуждаят от нощен прием", допълниха от организацията.

Съдията Уилкокс обаче предупреди, че въпреки мерките, ситуацията остава критична и риск от подобни инциденти продължава да съществува.

Тромавата здравна система гони българите

Тромавата здравна система е едно от причините българите все по-масово да напускат Великобритания. Мнозина наши сънародници не могат да се примирят с чакането със седмици, а понякога и с месеци за преглед при специалист или изследване.

Данните за периода до юни 2025 г. разкриват рязък и исторически обрат - балансът между пристигащи и заминаващи българи във Великобритания се накланя категорично в полза на завръщането в родината.

Според последната статистика, за едногодишния период до средата на 2025 г., близо 11 000 български граждани са напуснали Обединеното кралство. В същото време броят на новопристигащите е паднал под 4 000 души. Този силно отрицателен миграционен баланс не е инцидентен – българите вече се нареждат като третата по големина европейска група, която масово напуска страната, изпреварена само от румънците и поляците.

Една от причините са незадоволителните здравни услуги на Острова.

Според българските емигранти Националната здравна служба (NHS) се намира в критично състояние. Дългите листи на чакащи за специалисти и затрудненият достъп до спешна помощ карат много наши сънародници да се чувстват несигурни за здравето си.