Зеленски: 95% от ударите дълбоко на руска територия са с украински оръжия

Украйна извършва между 90% и 95% от ударите си дълбоко в руската територия с оръжия, произведени в страната. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски. "Като цяло, що се отнася до ударите дълбоко на територията на Русия, 90-95% от тях са извършени с наши собствени оръжия", отбеляза президентът, цитиран от Укринформ. Той добави, че от европейските оръжейни системи с голям обсег Украйна използва "само "Storm Shadow" в по-голямо количество, както и по-малък брой ракети SCALP".

"Не използваме никакви други европейски оръжия, ние просто нямаме такива", заяви президентът на Украйна.

По-рано той каза, че страната му е готова да води преговори с европейски страни за доставки на оръжия с голям обсег.

Още: Зеленски: Основната цел на Русия е Покровск, битки се водят и в града (ВИДЕО)

Покровск е основната мишена на руснаците

Зеленски заяви също, че в момента има около 200 руски войници в град Покровск в Източна Украйна, който руската армия от месеци се опитва да превземе.

"Веднага щом те (войниците) се появят или нанесат удар от определена локация, ние ги откриваме и ги унищожаваме. В момента Покровск е основната мишена на руснаците", каза Зеленски, цитиран от Франс прес. В неделя той заяви, че около Покровск се водят "тежки боеве".

Оборудване за генериране на ток - ще помогнат Германия, Италия, Нидерландия

Още: Зеленски: Ако получим "Томахоук", даже няма да е нужно да ги използваме - Путин ще клекне

Украинският президент каза още, че в момента води преговори с германския канцлер Фридрих Мерц и италианския премиер Джорджа Мелони по отношение на закупуването на допълнително електроборудване, съобщи Укринформ.

"В Германия и Италия има две компании, които произвеждат необходимото оборудване за генериране на електричество. Казах му (на Мерц) какво количество ни е нужно. А защо на него? Първо, защото това е Германия и второ, защото тя отделя значително количество средства за хуманитарни помощи. Това, което искам, е парите от тази област да бъдат пренасочени към закупуването на такова оборудване. Това е сериозен въпрос и по този начин може да бъде произведено значително количество електричество", каза той.

Зеленски отбеляза, че е повдигнал въпроса и пред италианския премиер Мелони.

"Говорих с Джорджа Мелони и тя е готова да окаже подкрепа. Тя има алтернатива, която представлява ползването на газ. Попита ме кое ще бъде по-бързо: това оборудване или доставките на газ. И каза, че ще провери кой вариант е по-бърз и ще разговаря с компаниите. Нас ни устройват и двете опции", заяви президентът на Украйна.

"Има споразумения и с Нидерландия, която ще окаже подкрепа по енергийните въпроси, което е много важно. В момента работим по детайлите", добави той.

Според него председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен също е изразила готовност да помогне с енергиен пакет.