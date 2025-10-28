Войната в Украйна:

Зеленски: 95% от ударите дълбоко на руска територия са с украински оръжия

28 октомври 2025, 12:45 часа 232 прочитания 0 коментара
Зеленски: 95% от ударите дълбоко на руска територия са с украински оръжия

Украйна извършва между 90% и 95% от ударите си дълбоко в руската територия с оръжия, произведени в страната. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски. "Като цяло, що се отнася до ударите дълбоко на територията на Русия, 90-95% от тях са извършени с наши собствени оръжия", отбеляза президентът, цитиран от Укринформ. Той добави, че от европейските оръжейни системи с голям обсег Украйна използва "само "Storm Shadow" в по-голямо количество, както и по-малък брой ракети SCALP".

"Не използваме никакви други европейски оръжия, ние просто нямаме такива", заяви президентът на Украйна.

По-рано той каза, че страната му е готова да води преговори с европейски страни за доставки на оръжия с голям обсег.

Още: Зеленски: Основната цел на Русия е Покровск, битки се водят и в града (ВИДЕО)

Покровск е основната мишена на руснаците

Зеленски заяви също, че в момента има около 200 руски войници в град Покровск в Източна Украйна, който руската армия от месеци се опитва да превземе.

"Веднага щом те (войниците) се появят или нанесат удар от определена локация, ние ги откриваме и ги унищожаваме. В момента Покровск е основната мишена на руснаците", каза Зеленски, цитиран от Франс прес. В неделя той заяви, че около Покровск се водят "тежки боеве".

Оборудване за генериране на ток - ще помогнат Германия, Италия, Нидерландия

Още: Зеленски: Ако получим "Томахоук", даже няма да е нужно да ги използваме - Путин ще клекне

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Украинският президент каза още, че в момента води преговори с германския канцлер Фридрих Мерц и италианския премиер Джорджа Мелони по отношение на закупуването на допълнително електроборудване, съобщи Укринформ.

"В Германия и Италия има две компании, които произвеждат необходимото оборудване за генериране на електричество. Казах му (на Мерц) какво количество ни е нужно. А защо на него? Първо, защото това е Германия и второ, защото тя отделя значително количество средства за хуманитарни помощи. Това, което искам, е парите от тази област да бъдат пренасочени към закупуването на такова оборудване. Това е сериозен въпрос и по този начин може да бъде произведено значително количество електричество", каза той.

Зеленски отбеляза, че е повдигнал въпроса и пред италианския премиер Мелони.

"Говорих с Джорджа Мелони и тя е готова да окаже подкрепа. Тя има алтернатива, която представлява ползването на газ. Попита ме кое ще бъде по-бързо: това оборудване или доставките на газ. И каза, че ще провери кой вариант е по-бърз и ще разговаря с компаниите. Нас ни устройват и двете опции", заяви президентът на Украйна.

"Има споразумения и с Нидерландия, която ще окаже подкрепа по енергийните въпроси, което е много важно. В момента работим по детайлите", добави той.

Според него председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен също е изразила готовност да помогне с енергиен пакет.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Русия Володимир Зеленски война Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес