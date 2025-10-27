Зеленски: Ако получим "Томахоук", даже няма да е нужно да ги използваме - Путин ще клекне

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е информирал президента Тръмп, че Украйна дори няма да е необходимо да използва ракетите "Томахоук" веднага, ако ги получи. Според украинския лидер е достатъчно руският диктатор Владимир Путин да разбере, че енергийните съоръжения на Русия ще бъдат под заплаха, за да се съгласи да преговаря за спиране на войната. Това Зеленски заяви в интервю за американския информационен сайт "Аксиос".

Той подчерта, че Украйна е поискала от администрацията във Вашингтон не само крилати ракети с голям обсег "Томахок", но и "други подобни неща", които не изискват продължително обучение.

"Не говорим само за ракети "Томахоук". САЩ имат много подобни системи, които не изискват много обучение. Мисля, че единственият начин да се работи с Путин е чрез натиск", добави Зеленски.

В интервюто той каза още, че Украйна и съюзниците ѝ са се съгласили да работят в следващите десет дни по план за прекратяване на огъня - това се случва след предложението на американския президент да се замрази войната по настоящите фронтови линии.

"Няколко кратки бележки. Като план за прекратяване на огъня. Решихме, че ще работим по него през следващата седмица или десет дни", каза Зеленски в интервюто, публикувано днес.

