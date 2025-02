Зеленски: Да признаем наши земи за руски? Няма да го направя (ВИДЕО)

"Да направим отстъпки (за земи) пред Путинова Русия? Това го подкрепя само 1% от населението на Украйна. Това е и отговорът – не може така, те (Путинова Русия) са виновни (за войната и окупацията на украински земи). Както не можете да изперете мръсни пари, така не можете да изперете и мръсни души". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция при пристигането в Киев на о.з. генерал-лейтенант Кийт Келог, представителя за мир в Украйна на американския президент Доналд Тръмп: Зеленски: САЩ не са ни оказали помощ за 500 млрд. долара. Не мога да продам държавата (ВИДЕО).

По въпроса с мир на цената на отстъпки на суверенна украинска земя, Зеленски беше категоричен, че ако направи такова нещо, никой в Украйна след това няма да му вярва за нищо. Питайте хората, които сега се бият на фронта, многозначително заяви той.

За пореден път украинският президент повтори – никой в Украйна не вярва на Путин, затова не може краят на войната да се урежда само с разни документи. "Точни гаранции за сигурност веднага – това получава Келог (като украинска позиция)", каза украинският държавен глава. И добави, че би искал Келог да се разходи в Киев, да види, че 20-30% от украинската столица ги няма заради постоянните руски въздушни атаки. "После да поговори с хората – дали се доверяват на своя президент или на Путин. Нека пита и за Тръмп – какво мислят украинците за неговите изказвания", призова Зеленски: Нека Келог да се разходи из Киев и да попита лично хората искат ли ме за президент (ВИДЕО)

"We must first and foremost look at what the people who are fighting think. Make concessions to Russia? Only 1% of the population supports that. It may seem like this can be resolved through some agreements. No, it is impossible." – Zelenskyy at a press conference. pic.twitter.com/Mi1eoxYbI5