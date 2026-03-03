Зеленски използва Близкия изток, за да вгорчи живота на Путин. Руските планове за война – на показ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия планира да воюва с Украйна още 2 години. Руските цели са окупация на цяла Източна Украйна, на първо място Донбас, както и напредък до големите украински регионални столици Запорожие и Днипро (Днепропетровск) плюс реална заплаха да бъде превзета Одеса. "Разполагаме с информация от техните стратегически документи с цели за 2025, 2026 и 2027 година – тези планове обаче още са далеч от реализация", заяви украинският президент Володимир Зеленски. Той беше категоричен – руските карти за бойните действия не отговарят на истината, те не показват къде точно са достигнали нашите части. Зеленски не коментира за кои точно направления говори, но е известно от около половин месец, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) успяха с локални контраатаки да напреднат на границата на Днепропетровска, Запорожка и Донецка област т.е. Олександриевското направление, северно от Гуляйполе.

Същевременно, украинският президент посочи, че относно мобилизацията в Украйна няма нова информация и "новости" т.е. новини. Той предупреди и, че през тази пролет Русия ще започне да бомбардира като основен приоритет ВиК инфраструктурата на Украйна, както и жп и транспортната ѝ инфраструктура.

Zelensky said Russia plans to continue fighting for two more years, with objectives including occupying the east, advancing toward Zaporizhzhia and Dnipropetrovsk, and threatening Odesa. "We have their documents, but these plans do not yet match reality," he said. #Ukraine pic.twitter.com/fBoCo6NmFc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 2, 2026

Предвид новата война в Иран, Зеленски говори за ролята на Русия и в тази насока с поглед и към Украйна. "Путин показа какъв съюзник е в Сирия (когато Башар Асад падна набързо) – по същия начин и сега руснаците демонстрират слабост (да помогнат на Иран). Те са безполезни като съюзници – цялата им армия е в Украйна, нямат повече сили. И случващото се в Иран е добър сигнал за Путин да види как приключват диктатурите", каза Зеленски. Както той, така и съветникът му Олександър Камишин, напомниха, че по отношение на иранските дронове клас "Шахед" Украйна има най-голям боен опит и че сваля около 90% от тях при средно ниво на изстрелвания от по около 180 далекобойни дрона от руска страна по цели в Украйна всеки ден през февруари, 2026 година. Камишин посочи, че в момента в Украйна 10 компании работят по различни проекти за прехващане на дронове. По данни на Bloomberg, ОАЕ, Бахрейн, Катар, Кувейт и Йордания са свалили за 48 часа 385 ирански ракети и 881 ирански далекобойни дрона, като ОАЕ са свалили най-много: 165 ракети и 541 дрона. Няма обаче данни колко ракети и дронове са пробили ПВО, а видеокадрите в социалните мрежи показаха, че пробиви има – ОЩЕ: Зеленски готов да помогне на страните от Близкия изток да свалят иранските дронове, но при едно условие

"Putin has already shown what kind of ally he is in Syria." - Zelenskyy. pic.twitter.com/ibNAigwPdT — WarTranslated (@wartranslated) March 2, 2026

Зеленски каза още и, че не е съвпадение, че диктатурата на Путин и диктатурата в Иран са близки режими. Това, което ги обединява, е липсата на всякакво уважение към хората и правата им, подчерта той. И призова цяла Европа и целият свят ефективно да се защитават срещу възхода на такива режими, за да "печели" животът: "Всички стоим срещу едно зло". "Нищо украинско няма да подарим на Русия", закани се още Зеленски:

Zelensky on Iran:



It is no coincidence that Moscow and the regime in Iran were so close. What unites them is their lack of respect for people.



And all of us in Europe and around the world must be effective in defending against such regimes — we must be effective so that life… pic.twitter.com/6G9uEMsLdG — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

Междувременно Путин проведе телефонни разговори с няколко арабски лидери, уверявайки ги, че Русия е готова да помага за стабилизация на ситуацията в Близкия изток. Само че той така и не е обелил и дума за иранските атаки с дронове и ракети срещу цивилни цели в арабските държави.

"През следващите месеци мирните преговори в Украйна могат да бъдат забравени, на практика няма на кого да се надяваме. Коалицията на Епстийн сега е фокусирана върху войната срещу съюзниците на нашия враг. Няма да се изненадам, ако на страната ни бъде предложено участие в планирането на сухопътни операции", пише в канала си в Телеграм украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

През трите месеца на зимата на 2025-2026 година, са убити и ранени 92 850 руски войници. Това заяви главнокомандващият украинската армия генерал Олександър Сирски, който публикува информацията в официалния си канал в Телеграм. Той казва и, че през този период са унищожени 322 руски танка, 430 руски бронирани машини, 2967 артилерийски системи, 110 ракетни системи за залпов огън, 55 ПВО системи, 5 самолета и 1 хеликоптер. "През трите зимни месеца елиминирахме повече вражески войници, отколкото са вербувани за същия период време", пише Сирски. По думите му, през февруари Украйна е успяла да си върне повече територия, отколкото руснаците са превзели – за пръв от времето на операция "Курск". Засилваме контрола над Купянск, активно настъпваме в Олександриевското направление и до Гуляйполе, добави генералът, който уверява и, че руснаците за момента не могат да напреднат от границите на агломерацията Покровск – Мирноград.

The @usf_army, in coordination with the Special Operations Forces of Ukraine, destroyed a Russian “Kasta” radar system on March 1 in Zaporizhzhia Oblast. pic.twitter.com/pM6D8y5Qf2 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) March 2, 2026

Няма особена промяна в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна съгласно официалната информация на украинския генщаб. На 2 март е имало 152 бойни сблъсъка, със 7 повече спрямо 1 март. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 282 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 3 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3645 изстреляни снаряда, като това е с около 70 повече за денонощие. Руската армия е използвала 8437 FPV дрона, което е с около 400 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

За четвърти пореден ден най-горещото направление е това в района на Гуляйполе, Запорожка област. Там е имало 40 руски пехотни атаки. Още 23 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление, като украинският генщаб пак сочи Покровск като място на активни бойни действия. Най-свирепите са при Гришино, западното предградие на Покровск. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са извършени 13 руски пехотни атаки. Но от другото направление към Константиновка, откъм Часов Яр (Краматорското направление), не е имало нито една руска пехотна атака за последните 24 часа. Освен това, в Купянското направление също не е имало нито една руска пехотна атака за последното денонощие. За сметка на това, в Славянското направление са станали 13 руски пехотни атаки – там руснаците засега имат най-много успех като тактически напредък, с цел да изравнят фронта от юг и да поставят под допълнителен натиск както Лиман, така и да имат по-удобни позиции за артилерийски обстрел и обстрел с дронове срещу Славянск. А на фона на само 1 докладвана руска пехотна атака в района на Вовчанск, руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" твърди, че руската армия разширявала зоната си на контрол южно от града, при селата Вовчански хутори и Вилча. И този канал, и колегите им от „Два майора“ преповтарят информация на руското военно министерство, че било превзето поредното малко украинско село – Кругло. Но американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) напомня, че още на 16 януари Z-канали обявиха Кругло за превзето. Руското военно министерство обаче казва и, че Дробишево в Лиманското направление е в руски ръце – ако това е вярно, то защитата на Лиман на северния фланг се усложнява. Засега обаче геолокализирани видеокадри, потвърждаващи превземането на Лиман, няма.

Ukraine's 14th Brigade Sapsаn drone battalion struck Russian positions in the Kupyansk direction overnight, destroying a D-30 howitzer, an MT-12 gun, a Tiger armored vehicle, three Bukhanka utility vehicles, one light vehicle, and a quadbike. #Ukraine pic.twitter.com/wnGbcmsS7p — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 2, 2026

Украинският военен телеграм канал "Офицер" твърди, че вече и на дистанция до 15 километра от активната фронтова линия руснаците активно използват дронове "Шахед", които са по-далекобойни. Това показва, че имат големи количества и те се доставят на повече поделения, смята каналът.

