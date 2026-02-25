Младата българска певица El Ma ще се бори за голямата награда на фестивала в Сан Ремо

Младата българска изпълнителка El Ma ще се качи тази вечер на сцената на театър "Аристон" в Сан Ремо, за да се бори за класиране в големия финал в раздела за нови предложения на фестивала, съобщават италиански медии, сред които изданието "Соризи е Канцони" и "Таг 24".

Българката, спечелила италианските сърца

El Ma това е всъщност Елмира Маринова, която е родена на 21 май 2007 г. в София. Започва да пее в хор още когато е на 9 години, а на 15 се премества в Италия, за да продължи музикалната си кариера. Сътрудничи с базирания в Милано продуцент и изпълнител MD DJ и има няколко хита на английски език.

През 2023 печели Европейския шампионат за сценични изкуства в Рим в категорията за пеене. На следващата година участва в италианското издание на риалити формата "X Factor", в което прави силно впечатление, особено с кавъра си на "Hung Up" на Мадона.

През есента на миналата година El Ma издаде първото си парче на италиански език и то е озаглавено "Julie", песен, която лавира между лекотата и интензивните чувства. По този повод El Ma споделя, че да пее и да твори песни на италиански е една сбъдната мечта за нея. Младата българка разказва, че създава песните си, като се вдъхновява дори от най-простите неща, в които понякога се крият големи истини, пише италианското издание Таг 24.

По традиция в раздела за новите предложения на фестивала в Сан Ремо участват общо четирима млади изпълнители или групи. Тази година на финала в петък в този раздел ще се явят двама от тях. За целта днес младите претенденти ще се изправят един срещу друг в два своеобразни дуела и двамата победители от дуелите ще се класират за големия финал в петък.

Единият дуел е между Анджелика Бове и Николо Филипучи, а вторият дуел е между Антонио Мацариело и триото Blind - El Ma – Soniko, с участието на младата българка в него.

Blind е също звезда от "X Factor", а Soniko е продуцент. Песента, с която те ще се представят тази вечер в Сан Ремо е озаглавена "Nei miei DM" (в превод: "В моите лични съобщения"). Тя е дефинирана като ърбан-поп парче, което отразява езика и динамиката на новото дигитално поколение. Триото, подобно на останалите трима изпълнители, се класира в раздела за нови предложения на феста в Сан Ремо чрез предварителна селекция, състояла се миналата година, пише БТА.