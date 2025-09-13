Зеленски: Много от гаранциите за сигурност за Украйна са вече на хартия

Много от подробностите около гаранциите за сигурност за Украйна са вече на хартия. Това заяви президентът Володимир Зеленски добавяйки, че чуждестранните войски на място ще дадат сигнал за политическа подкрепа за Киев. Специалният пратеник на САЩ Кийт Келог и съветници по националната сигурност от Великобритания, Германия, Франция и Италия пристигнаха в Киев, съобщиха украински официални лица.

Зеленски, пишейки по-късно за срещите си със съветниците в приложението „Телеграм“, призова за ускоряване на работата по завършването на гаранциите за сигурност, предвид нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Полша по-рано тази седмица.

„Русия не само не показва желание да сложи край на войната, но и се ангажира с ескалация, с реални заплахи към Европа, като изстрелва своите дронове в Полша“, написа той. „Следователно трябва да завършим възможно най-бързо работата по изготвянето на гаранциите за сигурност“, допълни той.

Участниците в срещите, заяви Зеленски, са обсъдили опита си в разработването на общата отбрана на НАТО, а Украйна предлага „съвместно прихващане на всички руски цели“.