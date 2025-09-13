Зеленски: Осуетихме напълно руската офанзивна операция срещу Суми

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че след няколко месеца ожесточени боеве Въоръжените сили на Украйна са спрели руското настъпление в североизточна Украйна, предаде ДПА. "Главнокомандващият Сирски предостави актуална информация за ситуацията на фронта и основните насоки. Има постижения в региона на Суми – към днешна дата можем да потвърдим, че . Боевете продължават по границата на региона, но руската група там е загубила офанзивната си способност поради продължителни загуби", заяви Зеленски в традиционното си вечерно видеообръщение.

"Продължаваме също така да противодействаме активно на руските атаки в регионите Донецк и Запорожие. Благодарен съм на всички наши войници, сержанти и офицери, които изпълняват бойни мисии в тези направления и нанасят значителни загуби на руснаците", каза още той.

"Поставих конкретни задачи за ускоряване на работата с партньорите, за да се осигури по-бърза доставка и по този начин по-надеждно покритие на критичната инфраструктура. Военният персонал, държавните служители, дипломатите – всеки има своя дял от отговорността. Производството на прехващачи дава солидни резултати. От решаващо значение е да продължим да разширяваме обучението на операторите", каза Зеленски.

Припомняме, че през юни руският президент Владимир Путин заяви, че руската армия трябва да завладее буферна зона от около 10 километра в граничната украинска Сумска област. Според украински военни наблюдатели руските войски продължават да контролират над 200 квадратни километра в Сумска област.