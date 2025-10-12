Заради излъганите надежди за заплати на младите лекари: Заплаха за нов вот на недоверие

Когато стъпваш върху плаващи пясъци и толкова голямо неизпълнение на Бюджет 2025, е много трудно да се направи нормален бюджет за догодина. Това каза пред БНР председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев, депутат от ПГ на ПП-ДБ, финансов министър в няколко правителствата.

"Още когато Бюджет 2025 беше представен и се разглеждаше в НС, ние казахме, че приходната му част е написана от много оптимистични астролози. Казахме, че ще се съберат до 15% по-високо постъпление от ДДС и в момента е 14,4%. Проблемът на бюджета е, че е предвидено да бъдат 30% повече. Само от това се отваря една дупка в края на годината от около 3 милиарда лева над планирания дефицит. Отделно виждаме, че заради отказ да се реформира КПК и тя да стане наистина политически неутрална, част от парите по второ плащане няма да дойдат, трето плащане въобще са го отписали за тази година. Това означава, че още около 3 милиарда лева ще се появи нереализиран приход. Ако се изпълни разходната част, бюджетният дефицит ще бъде двоен, защото няма да се изпълни приходната част", уточни той.

Един бюджет не е само сметки, той е политически приоритети и ако те са сбъркани, няма как да излязат сметките, подчерта Василев и коментира:

Още: "Управляващите ги пратиха за "зелен хайвер": ПП ще бъдат упорити за младите лекари и сестрите (ВИДЕО)

"Ако приоритетите са да се заделят 9 милиарда лева за касичките на Пеевски, няма как да излезе нормален дълг към БВП, т.е. ще се вземе много повече дълг, и няма как да излезе бюджетният дефицит. И ние виждаме приоритетите на това правителство - не могат да намерят 240 млн. лева за младите лекари. И вече пети месец ги мотаят. Знаем, че догодина увеличението на бюджета на НЗОК ще бъде над 1 млрд. лева. 1/4 от увеличените пари, които ще получат догодина, са достатъчни за всички лекари, медицински сестри и специалисти в сектор "Здравеопазване" да получат нормални заплати. Не искат обаче да го направят, защото няма политическа воля".

Парите на държавата

Следващата голяма битка с правителството ще бъде бюджетът, подчерта той и заяви: "Ако те наистина продължават с това, което правят и да не осигурят нормално заплащане за младите лекари и за медицинските специалисти, това най-вероятно ще бъде и причина за вот на недоверие".

Не трябва и няма нужда да се пипат данъците, категоричен беше бившият финансов министър.

Още: "Мнозинството не е много ясно": Асен Василев вижда търкания между управляващите (ВИДЕО)

"Докато не се харчи рационално, няма причина да натоварваме гражданите и бизнеса с допълнителни данъци. Ако се махнат всички харчове по касичките, и се направи рационален преглед на това къде реално се инвестират парите на данъкоплатците, спокойно можем да се върнем обратно в 3% дефицит. Но това изисква тежки политически решения. Сегашното управляващо мнозинство се оказа неспособно на това при конструкцията на бюджета за настоящата година. То задели едни излишни 9 млрд. лева дълг, за да попълни ББР, БЕХ и всички държавни предприятия, които са абсолютно излишни, и направи увеличения в сектор "Сигурност", които са абсолютно непропорционални на всичко останало".

Снимка: БГНЕС

Да се махат почивни дни не е достатъчно смислена мярка и не бихме се присъединили, добави той във връзка с предложението на "Демократична България".

Още: Чиновниците си плащат осигуровките, не ходят на морето на държавни станции: Идея за мерки държавата да не харчи прекомерно

Скандалите около властта

Асен Василев съобщи, че подписката им за оставката на Антон Славчев като председател на КПК е подкрепена от депутатите от АПС и МЕЧ и призова лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов да я подпише, след като е завил, че и той иска тази оставка.

Според Василев вместо да се ползва наличен механизъм за скрининг при стратегически инвеститор в структуроопределящо за българската икономика предприятие се приема законодателство, в което се казва, че ДАНС еднолично трябва да могат да спрат сделката:

"За мен единственото разумно обяснение е, че Делян Пеевски се притеснява, че ако се мине по стандартния институционален път с по-широкия формат към Министерския съвет, няма да зависи само от него, а той очевидно иска тази сделка (за "Лукойл") да зависи само от него. ... Нямам информация за продажба на "Лукойл", но с допълнителните санкции върху газа и петрола, които ЕС слага, или ще има продажба, или се върви в такава посока".

Още: Шокиращо: За 10 месеца са похарчени над 1 милиард лева повече за заплати в МВР

Наглост, алчност и чадъри, които са случвали във времето, така коментира той проблемите със застрояването на корита на реки и дерета и конкретно на случая в курортното селище Елените. "Докато не се почисти съдебната система - да почне да отсъжда правилно, прокуратурата да си върши работата, ще бъде много трудно такива казуси да бъдат решавани, дори и да са достатъчно нашумели и влезли в общественото пространство и има загинали хора", смята той.

"Министърът на правосъдието Георги Георгиев беше депутат и гласува, когато Народното събрание прие този текст от Закона за съдебната власт, който касае и.ф. главен прокурор. Няма такъв юридически подход, при който парламентът да тълкува собственото си законодателство. Пределно ясен е текстът, могат да се отворят и стенограмите кой какво е казал. Мисля, че сега ще се опитат през тълкуване на това какво е искал да каже авторът - да променят нормата. Това законодателство беше изискване в санитарния кордон около Пеевски и тогава ГЕРБ, БСП и ИТН гласуваха за това и Пеевски остана в изолация. Сега обаче, когато Пеевски официално е част от мнозинството, не им отърва това законодателство, но ще е много грубо да го променят, затова искат да минат през тълкуване на парламента", коментира лидерът на ПП и изказа мнение, че Борислав Сарафов няколко месеца вече е в нарушение на поста и.ф. главен прокурор.

Още: Всеки работник да получава бонус отпуск за профилактичен преглед: Предложение в НС

Кръчмарска свада, не политика: Любомир Стефанов за скандала между Пеевски и ПП-ДБ (ВИДЕО)