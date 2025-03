Зеленски: Няма да е лесно да ме сменят като президент (ВИДЕО)

"Като се има предвид случващото се, като се има предвид подкрепата, замяната ми няма да е толкова лесна", подчерта украинският президент Володимир Зеленски пред пресата в Лондон след срещата на европейските лидери, предаде френският всекидневник Le Monde. Изказването му изва във връзка с обвиненията на американския президент Доналд Тръмп. Припомняме, че Тръмп го нарече "диктатор", тъй като изборите в Украйна са отложени заради войната.

Зеленски отбеляза, че да се отърват от него, както желае Кремъл, "не би било просто въпрос на организиране на избори. Освен това ще трябва да му се попречи да се кандидатира за длъжност, което би било малко по-сложно".

Държавният глава, който търси гаранции за сигурността на страната си в случай на прекратяване на огъня, припомни, че вече е предложил оставката си в замяна на членството на Украйна в НАТО. "Ако има НАТО и края на войната, това ще означава, че съм изпълнил мисията си", припомни той в неделя вечерта.

Зеленски коментира и републиканеца-сенатор Линдзи Греъм, който гръмко хвалеше украинците и как били мечтани съюзници, но набързо обърна палачинката след сблъсъка на украинския президент с Доналд Тръмп в Овалния кабинет. "Линдзи Греъм е много мил и добър човек. Говорейки дали да подам оставка, мога да му дам украинско гражданство и тогава гласът му ще има тежест и ще го чуя по темата кой трябва да е президент на Украйна. Президентът на Украйна не се избира в дома на Линдзи Греъм, а в Украйна", отговори Зеленски: Всеки луд с номера си: Украйна завладя конференцията за сигурността в Мюнхен (ОБЗОР - ВИДЕО).

Zelensky fires back at Lindsey Graham after resignation call!



Just days after calling Zelensky “the best ally”, U.S. Senator Lindsey Graham now wants him to resign. But Zelensky isn’t having it.



“Lindsey Graham is a very nice guy. I can give him citizenship of Ukraine. He… pic.twitter.com/gUWIW0drhF