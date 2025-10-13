Зеленски обяви, че украинските сили са постигнали напредък в Запорожка област

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че украинската контраофанзива е постигнала големи успехи както в южната Запорожка област, така и в района на Донецка област, предаде Ройтерс. През последните седмици Киев казваше, че силите му напредват около град Добропилия, близо до логистичния център Покровск – една от ключовите цели на руските войски, които бавно настъпват на запад в Донецка област.

Зеленски заяви, че днес украинските сили в Запорожка област напреднали с повече от 3 км на юг."В момента украинските части продължават контраофанзивните си действия в близост до Добропилия, но и в други сектори - по-специално в Запорожка област, близо до Орехов“, отбеляза украинският лидер в редовното си вечерно видеообръщение. "Там нашите сили днес напреднаха с повече от 3 км“, добави той.

Междувременно 24-и отделен щурмов батальон на украинската армия заяви в "Телеграм“, че си е върнал контрола върху село Малие Шербаки, което се намира между Орехов и река Днепър. В доклад на руското министерство на отбраната не се споменава нищо за напредък на украинската армия или за отвоювано от нея село, отбелязва Ройтерс. В този доклад обаче се казва, че руските войски са нанесли удари по украински части и техника в региона Запорожие, включително в село Новоандреевка, близо до Малие Шербаки и Орехов.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не е могла да потвърди твърденията на нито една от двете воюващи страни за ситуацията на бойното поле. През изминалата седмица Украйна и Русия представиха противоречиви данни за фронтовата линия в продължаващата вече повече от три години и половина война.

Руският президент Владимир Путин тази седмица заяви пред висши офицери от армията, че от началото на тази година силите на Москва са превзели 5000 кв. км украинска територия и са запазили стратегическо предимство във всички сектори на фронтовата линия. Ден по-късно Зеленски заяви, че украинските сили нанасят тежки загуби на руските войски близо до Добропилия и "се защитават по всички останали направления“.