Зеленски обяви кандидатите за наследник на Ермак начело на президентския офис - все познати лица

На 8 декември украинският президент Володимир Зеленски обяви кандидатите за овакантения пост ръководител на президентската администрация след освобождаването на бившия началник на кабинета Андрий Ермак. Антикорупционните органи на страната влязоха в дома му в края на ноември във връзка с разследването по операция "Мидас", което засяга и бившия бизнес партньор на държавния глава - Тимур Миндич, а после Ермак сам подаде оставката си.

Познати лица са кандидати за поста на Ермак

Сред кандидатите за поста са министърът на отбраната и бивш премиер Денис Шмигал, министърът на цифровата трансформация Михайло Фьодоров, ръководителят на военното разузнаване Кирило Буданов, заместник-ръководителят на президентската администрация и бивш командир Павло Палиса, както и Серхий Кислица - първи заместник-министър на външните работи и един от ключовите преговарящи за мир от украинска страна.

Зеленски трябва да пренарежда пъзела

Зеленски обяви реорганизация на президентската администрация вследствие на разследването. През изминалата седмица той се срещна с длъжностни лица, които се смятат за потенциални наследници на Ермак.

Снимка: Андрий Ермак, president.gov.ua

„Обсъдихме формите на работа на (президентската) администрация, както и взаимодействието с други държавни институции... Решение относно новия ръководител на администрацията ще бъде взето в близко бъдеще“, заяви държавният глава на 4 декември.

В разговор с журналисти в Лондон четири дни по-късно Зеленски каза, че решението е усложнено от необходимостта да се обмисли кой ще поеме настоящите позиции на кандидатите. "Във всеки случай, за известно време ще мога да се справям сам, без ръководител на канцеларията“, добави президентът.

Влиянието на Андрий Ермак

Назначен през 2020 г., Ермак придоби безпрецедентно влияние в украинското правителство. Зеленски по-рано заяви, че има доверие в него и отхвърли твърденията, че бившият ръководител на канцеларията му упражнява прекомерна власт: "Много опасен човек": Ермак искал да стане президент на Украйна и заблуждавал Зеленски (ВИДЕО).

Законодатели и експерти, цитирани от Kyiv Independent, твърдят, че най-важният въпрос не е кой ще стане следващият шеф на президентската канцелария, а дали тя ще продължи да упражнява същото влияние, както при Ермак. „Ключовият въпрос е какви ще бъдат функциите на президентската канцелария“, казва Олексий Харан, професор по политика в Киево-Могилянската академия и научен съветник във Фондацията за демократични инициативи.

