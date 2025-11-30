Упреци, обиди и сълзи: Зеленски и Ермак са се разделили много лошо

Бившият вече началник на президентския кабинет на Зеленски - Андрий Ермак, който подаде оставка на фона на грамадния корупционен скандал, в който е замесено неговото име, направи коментар вчера, че с президента Володимир Зеленски остават в добри отношения. Пред The Financial Times Ермак, с когото Зеленски бе неразделен през последните години, заяви: "Той беше мой приятел преди тази работа и ще остане такъв и след това".

Източници, станали свидетели на скандала, обаче съобщават, че двамата са се разделили в много лоши отношения - това пише Ина Ведерникова, редактор на отдела за вътрешна политика на zn.ua, в статията си "Системата се срина. Какво следва?".

"Една от първите версии, които започнаха да се разпространяват онлайн, беше, че Ермак щял да остане близък със Зеленски, но дълбоко в сянка. Защото без Ермак Зеленски е неспособен да управлява не само страната, но и себе си. Ще трябва да зарадваме (или пък да разочароваме) тези, които подкрепят този сценарий", пише Ведерникова. "Зеленски и Ермак са се разделили в много лоши отношения. Свидетели разказват, че е имало скандал, взаимни обвинения, обиди и дори сълзи. И това се е случило не в деня на обиските, а ден преди това."

През последните няколко месеца Ермак е търсел начини да остане на поста си и "да поддържа системата", пише още журналистката.

И добавя: "Оставката на Ермак трябваше да се случи много по-рано. И нещо повече - толкова неподготвен за такава власт и държавна отговорност човек изобщо никога не трябваше да заема поста. Въпреки това, разделянето на сиамските близнаци [Зеленски и Ермак] се случи едва когато на президента не му останаха други средства за самосъхранение. За да излезе от историята, а не да бъде изритан от нея."

Заключението на Ведерникова около цялото разследване е следното:

"Това, което НАБУ (Националното антикорупционно бюро на Украйна) и САП (Специализираната антикорупционна прокуратура) правят сега, е безпрецедентно и критично важно за държавата. Не, войната не е причина за спиране на усилията за борба с корупцията. Напротив, тя коригира системата на управление, за да я укрепи. Не, действията на НАБУ и САП не пречат на мирните преговори – те сигнализират на партньорите, че Украйна има функциониращи институции и че ние не сме Русия. Възстановяването на правилата по време на война показва нашата устойчивост и разбиране за това колко много корупцията отслабва страната."

