20 септември 2025, 16:00 часа 225 прочитания 0 коментара
Зеленски обяви следващата си среща с Доналд Тръмп до дни

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, където седмицата на високо равнище е планирана между 22 и 30 септември. Това обяви самият Зеленски пред репортери вчера. 

"Ще има голям брой двустранни срещи: бизнес, технологии, отбрана, споразумение за минералите. Това ще бъде съчетано с голяма икономическа среща. И среща с президента на Съединените американски щати", каза Зеленски, цитиран от Интерфакс-Украйна. Една от темите, които той иска да обсъдят, ще са санкциите срещу Русия.

Той добави, че вероятно ще има и отделна среща на първите дами на Украйна и Съединените щати, Олена Зеленска и Мелания Тръмп, които вероятно ще разговарят "по хуманитарни въпроси, свързани с (отвлечените от Русия) деца".

Около 100 държавни глави и над 40 министър-председатели ще се срещнат по време на Седмицата на високо равнище на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН. Украинската делегация ще бъде водена от президента Зеленски.

Елена Страхилова
