Войната в Украйна:

Език мой, враг мой: Заради Анджелина Джоли "Първи канал" призна Херсон за украински град. Мадуро с изцепка за САЩ (ВИДЕО)

08 ноември 2025, 21:12 часа 414 прочитания 0 коментара
Език мой, враг мой: Заради Анджелина Джоли "Първи канал" призна Херсон за украински град. Мадуро с изцепка за САЩ (ВИДЕО)

"Новина номер едно от Украйна – тайната визита на холивудската актриса Анджелина Джоли в Украйна, а именно в Херсон" - думите прозвучаха в пряко излъчване на новини по "Първи канал" (Первый канал) т.е. основният рупор на руската държавна телевизия. И макар формулировката да беше "на Украину" т.е. има внушение, че това е подчинена територия, фактът е, че Херсон така беше признат за украински град. Това обаче е в противовес с Руската конституция след септември, 2022 година, когато Херсонска област беше обявена за официално руска от режима на руския диктатор Владимир Путин, след проведени абсолютно скандални измамнически референдуми. Остава да видим ще последва ли някое дело за "екстремизъм" срещу водещата или фразата "на Украину" все пак ще я спаси – Още: Самите руснаци пуснаха кадри, показващи колко фалшиви са т.нар. референдуми (ВИДЕО)

Визитата на Аджелина Джоли беше в качеството и на хуманитарен представител в мисия на ООН. Докато тя беше там обаче, шофьорът ѝ беше задържан в украински военен комисариат - резервист, на когото е била връчена заповед за преквалификация – Още: Анджелина Джоли отново в Украйна, посети Херсон (ВИДЕО)

В своеобразната рубрика "Език мой, враг мой" включваме и изказване на венецуелския диктатор Николас Мадуро – един от съюзниците на Владимир Путин. "Аз съм много известен в САЩ – по-известен от Тейлър Суифт, Карол Джи и Бед Бъни", обяви той:

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Анджелина Джоли руска пропаганда Първи канал война Украйна Херсон
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес