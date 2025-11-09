Войната в Украйна:

В Португалия протестираха срещу реформа, засягащи уволнения и майките

09 ноември 2025, 08:00 часа 245 прочитания 0 коментара
В Португалия протестираха срещу реформа, засягащи уволнения и майките

Десетки хиляди хора излязоха по улиците на столицата на Португалия - Лисабон, за да протестират срещу реформата в трудовото законодателство, предложена от правителството на премиера Луиш Монтенегро, предадоха световните агенции.  Протестът беше организиран от основния синдикат в страната в знак на несъгласие с мерките, които според правителството на дясноцентристкия Демократичен съюз целят да повишат производителността и гъвкавостта на пазара на труда.

Още: Със закон: Португалия орязва правата на имигрантите

"Няма да отстъпим, оставете този план"

Още: "Извънреден бонус": Пенсионерите в Португалия са щастливи

Хиляди демонстранти преминаха по улиците на португалската столица, носейки транспаранти с надписи „Не на реформата в трудовото законодателство“ и скандирайки лозунги като „Няма да отстъпим, този план трябва да бъде изоставен“. „Този проект е една от най-големите атаки срещу работниците, извършвани някога в Португалия“, заяви генералният секретар на синдиката CGTP Тиаго Оливейра по време на демонстрацията в Лисабон. „Ако бъде приложен, това ще бъде истински регрес в живота на всеки един от нас“, добави той.

Предложенията предвиждат да се улесни освобождаването на служители. Сред другите спорни мерки са ограничаване на срока, в който кърмещи жени могат да ползват гъвкаво работно време, и съкращаване на отпуска при спонтанен аборт. Минималната работна заплата в Португалия в момента е 870 евро месечно. Протестиращите настояват тя да бъде повишена до 1050 евро през 2026 г.

Монтенегро, който е лидер Демократичния съюз, оглавява правителство на малцинството в страната членка на ЕС с население от 10,6 милиона души. Ако бъде одобрен, законопроектът ще бъде изпратен в парламента, където се очаква да бъде приет с гласовете на крайнодясната популистка партия ШЕГА, най-голямата опозиционна партия в Португалия.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Организаторите на протеста обявиха, че ще свикат обща национална стачка на 11 декември.

Още: Огромна трагедия: Много загинали и ранени при дерайлиране на фуникуляр в Лисабон (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
протест Португалия трудова реформа
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес