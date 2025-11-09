Защо дизеловият двигател трака по-силно от бензиновия?

Много шофьори отказват дизелов автомобил, тъй като според тях той губи по комфорт от кола с бензинов двигател. Нискочестотните вибрации и акустичните шумове причиняват негативни усещания и дразнят някои шофьори. По-специално, тракането на дизела е много забележимо при двигатели със стари конструкции, особено при работа с високи скорости. Каква е причината за това?

Различни конструкции

Дизайнът на дизеловите и бензиновите двигатели се различава значително. Повишеният шум на дизеловия двигател се обяснява с особеностите на неговата структура, включително висока степен на компресия и липсата на класически свещи.

Освен това те имат различна схема за приготвяне на горивна смес. Ако в бензинов двигател бензинът и въздухът се смесват предварително и сместа се впръсква в горивните камери в готов вид, тогава в двигател с тежко гориво въздухът първоначално се компресира и дизеловото гориво се напръсква в цилиндъра в последната фаза на компресия, при около 10-20 градуса въртене на коляновия вал.

В горивната камера се смесва с въздуха и се получава запалване. В същото време времето, отделено за образуване на смес и детонация, е около десет пъти по-малко, отколкото в бензиновите агрегати, поради което дизелът работи по-усилено.

Висока степен на компресия

При бензиновите двигатели степента на компресия на горивно-въздушната смес в горивната камера рядко надвишава 12:1. Докато при дизеловите двигатели този параметър понякога достига 18:1. Това означава, че въздухът се компресира много повече и когато сместа се запали, настъпва по-мощно освобождаване на енергия.

При изгаряне на гориво е възможно да се постигне висока ефективност на двигателя и на вала се създава почти два пъти по-голям въртящ момент. Не е изненадващо, че в момента на запалване част от енергията отива в тялото, създавайки трептения от втори ред, които извеждат двигателя от равновесие.

Твърдостта на дизеловия двигател зависи от скоростта на повишаване на налягането под ъгъла на въртене на коляновия вал. Колкото по-висок е този показател, толкова по-силно е разклащането.

Съвременните дизелови двигатели имат изключителни характеристики. Те са в състояние да теглят добре дори при ниски скорости, което ги прави подходящи за товарни машини и джипове, които се нуждаят от висока тяга на двигателя при ниски скорости.

Дизелът обаче е по-малко удобен от бензина. За да компенсират този недостатък, производителите увеличават шумоизолацията, монтират опори на двигателя с меки възглавници и хидравлични компенсатори, а също така въвеждат противотежести в дизайна, които компенсират вибрациите от втори ред.

Междувременно те не винаги помагат. Рязко немелодично пукане, издаващо звънене в изпускателната система, може да бъде потиснато, но вибрациите проникват в тялото, предизвикват дразнене и не се оценяват положително от всички.

Технически неизправности

Причината за неприятните вибрации могат да бъдат и технически неизправности на силовия агрегат. Шумът на дизеловия двигател се влияе от:



• неизправност на инжекторите и горивната помпа за високо налягане;

• замърсено моторно масло и филтър;

• неправилна работа на маслената помпа;

• износване на клапани и увеличаване на техните хлабини;

• ранно впръскване на гориво, което води до преждевременна детонация;

• чукане на разпределителния вал поради износване на лагера;

• чукане на коляновия вал поради износване на облицовки;

• повреда на опорите на двигателя.