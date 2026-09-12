Войната в Украйна:

Зеленски от Канада: Тази година вземаме и "Грипен"-и (СНИМКИ)

12 септември 2026, 11:26 часа 436 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски от Канада: Тази година вземаме и "Грипен"-и (СНИМКИ)

Президентът Володимир Зеленски се срещна в Канада с украински пилоти, които преминават обучение в Международното училище за подготовка на военни пилоти във военновъздушната база Норт Бей. Той бе посрещнат в базата с демонстрационен полет на четири самолета L-39, пилотирани от украински кадети. След това самият Зеленски имаше възможност да седне в пилотската кабина на самолетен симулатор. Кадетите поясниха, че полети се извършват практически всеки ден, в зависимост от броя на наличните самолети.

"Много се гордеем, че имаме такова поколение млади пилоти в Украйна. (...) Наистина искам да натрупате точно такъв опит - съвременен. Вече имаме не само F-16, тази година ще имаме и Gripen. С течение на времето ще се появят още самолети. Но може би най-важното е нивото на нашите пилоти", отбеляза Зеленски.

 

Снимки: president.gov.ua

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От април 2025 г. международното училище обучава украински пилоти за преход към самолети F-16 и Gripen. В момента там учат 21 украински военнослужещи. Те летят с реактивни самолети L-39 и преминават третия и четвъртия етап на летателно обучение, преди да започнат обучение на бойни самолети.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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