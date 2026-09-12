Тръмп си има личен олигарх в Кавказ

Доскоро 52-годишният руско-американски предприемач Константин Соколов не беше особено популярен в Южен Кавказ. Но напоследък интересът към него расте. В средата на юли Соколов, който на 21-годишна възраст емигрира от Русия в САЩ и създава инвестиционната компания IJS Investments в Чикаго, застана начело на нов инвестиционен фонд на американското министерство на външните работи.

САЩ инвестират стотици милиони в региона

Фондът TRIPP+, регистриран в САЩ като Trans-Caspian Enterprise Fund, с начален капитал от над 200 милиона щатски долара, ще инвестира в страните от Южен Кавказ и Централна Азия и ще служи за финансиране на мащабния инфраструктурен проект TRIPP, известен още като „коридора на Тръмп“. Става дума за връзката между Азербайджан и неговия ексклав Нахичеван през Армения.

Амбициозният проект за този коридор е част от мирното споразумение, което Баку и Ереван подписаха с посредничеството на САЩ през август 2025 година. Според експерти стратегията на Вашингтон е чрез този коридор и други проекти да свърже Европа с Южен Кавказ и по този начин да заобиколи досегашните логистични връзки през Русия и Иран.

Покупки на фирми в Армения

Константин Соколов отдавна инвестира в Армения. Още през 2024 година той пое контрола над "Viva Armenia" - най-големия телекомуникационен оператор в страната. Наскоро фирмите на Соколов придобиха и арменското дъщерно дружество на руския концерн „Ростелеком“.

Друга сделка, сключена тайно, е за находището на мед и молибден „Тегут“, което дължеше големи суми на руската банка ВТБ. Според арменската служба на „Радио Свободна Европа/Радио Свобода“ сделката е била сключена чрез трета фирма. „Соколов е искал да избегне пряка сделка с руската банка“, обяснява журналистът от медията Макърдич Карапетян пред ДВ.

Съюзник на Тръмп и спонсор на републиканците

Правителството на Никола Пашинян приветстват западните инвестиции в страната, но опозицията в Армения вижда рискове в тях. Тревожно е, че американски инвеститор може в рамките на няколко години да придобие сериозни активи във финансите, природните ресурси и телекомуникациите на страната, казва Месроп Манукян от опозиционното обединение „Армения“. Коалицията, която се застъпва за по-тесни отношения с Русия, определя „коридора на Тръмп“, като най-голямата заплаха за сигурността на Армения.

Соколов избягва публичността, а официални снимки от посещенията му в Армения няма. Последно през август той се срещна с премиера Пашинян и външния министър Арарат Мирзоян. На запад обаче той е добре познат. Соколов е важен дарител за републиканската партия в САЩ и съюзник на Тръмп. По данни на „Асошиейтед Прес“ само за година той е изхарчил около 11 милиона долара в подкрепа на движението MAGA.

Причините Соколов да бъде избран за осъществяването на толкова ключови проекти вероятно са две, казва Бенямин Погхосян от арменския мозъчен тръст APRI. Първата е свързана с руските му корени и може да бъде разчетена „като жест на Вашингтон, който цели да ограничи критиките на Русия“. Втората е прагматична. „Соколов може да е избран, защото разбира в дълбочина бизнеса в бившия Съветски съюз и познава добре Армения и начина, по който функционира държавният апарат там“, казва Погхосян в интервю за ДВ.

Компромисна фигура или противник на Кремъл?

За една част от обществото в Армения той е компромисна фигура, за друга - далеч не е, защото остро осъжда руската агресия срещу Украйна и правителството в Москва. Според Арам Саргсян от Републиканската партия на Армения, която е съюзник на Пашинян, опитът на Соколов представлява голяма ценност. „Соколов разполага със значителни бизнес контакти, разбира перфектно руския манталитет, говори езика и знае как да работи с важните руски структури“, смята политикът.

Източник: Дойче веле