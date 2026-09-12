Кабинетът "Радев":

"Не изключваме външна намеса": Демерджиев след взрива в "ЕМКО"

12 септември 2026, 11:28 часа 462 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
"Не изключваме външна намеса": Демерджиев след взрива в "ЕМКО"

Един склад се е възпламенил и експлодирал. Към този момент няма опасност нито за другите складове, нито има вероятност пожарите да излязат извън територията на складовете. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев, който е на място край село Царева ливада, където снощи се запали склад на "ЕМКО". Той успокои, че ситуацията вече е овладяна и в момента се проверява дали пожарникарите могат да влязат вътре и да довършат гасенето.

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По думите на силовия министър всички хипотези са на масата и се разследват подробно. „Всяка една възможност ще бъде проверена", категоричен бе той относно причините за инцидента. Той все пак поясни, че не се изключва външна намеса. "Когато си неглижирал условията, при които се съхраняват такива опасни вещества, тогава едното не изключва другото. Компаниите са длъжни да правят това максимално отговорно", каза министърът.

Демерджиев заяви, че е споделил на премиера Румен Радев и ще се вземат мерки от правителството, държавата и всички служби. "Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Има и едно неглижиране на начина на охрана. В крайна сметка имаме един инцидент, имаме втори, имали сме и други назад във времето", каза министърът.

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Той обясни, че ще се обследва всеки един склад на територията на страната и ще се издадат съответните предписания. "След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото", обяви Демерджиев.

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Боеприпаси пожар Иван Демерджиев ЕМКО
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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