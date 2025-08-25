Тити Папазов: Българският баскетбол е 9-а дупка на кавала! Докато дишам, няма да позволя Левски да го няма!

Баскетболният специалист Константин Папазов даде обширно интервю в предаването "Арена Спорт" по БНТ. Според емблематичния треньор българският баскетбол е деветка дупка на кавала, но за отпадането на националния ни тим от световните квалификации не трябва да се вини единствено наставникът Росен Барчовски. Бившият състезател и треньор на Левски е категоричен, че докато е жив, няма да позволи на "синия" отбор да изчезне.

Папазов: Проблеми има, когато има търтеи в системата. В кошмара, трябва да се възползваме

"Генералната причина за представянето на българския национален отбор е в целия български баскетбол. Подценяването е беда за всички нас. Проблемът е огромен. Ние сами трябва да си го решим. Проблеми има, когато има търтеи в системата. В кошмара, трябва да се възползваме. Да превърнем дефекта в ефект. Имаме добри млади баскетболисти", заяви Папазов.

"Един треньор само става по-опитен. Светът на спорта се развива с бясна скорост. Най-лесно е всички да си избършем ръцете с Росен Барчовски. Това е нашата природа, манталитет и народопсихология. Проблемът идва от отношението на държавата към спорта. Не го ползвам като оправдание", добави той.

"Отсъствието на Везенков е голям психологически срив. Щом се случи най-лошото, да ударим дъното, трябва да се направи 4-годшишна стратегия. Това трябва да стане от хора, които обичат баскетбола. Ние сме много малко, за да се делим. Баскетболът е 9-а дупка на кавала. Докато дишам и се движа, няма да позволя Левски да го няма. Лудостта ми помага. Проблемите в българския баскетбол са вътре, но ще си ги решим сами. Българският спорт ни принуждава се бъдем жертви. Който не е готов да жертва егото си - у дома", завърши Тити Папазов.

