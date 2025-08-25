България отпадна от Световното по волейбол за жени

Националният отбор на България по волейбол за жени загуби от Турция с 0:3 (23:25, 19:25, 13:25) втория си мач от Световното първенство в Тайланд. Това стана два дни след поражението от Канада с 1:3. В сряда "лъвиците" ще завършат участието си в групата с двубой срещу Испания. Тимът ни не може вече да се класира за осминафиналите на турнира, но ще играе да подобри рейтинга си и мястото в световната ранглиста.

Българките направиха много силен първи гейм. Съперникът поведе с 11:8, но тимът на Зетова изравни веднага. Нашите момичета направиха пет поредни точки и поведоха комфортно с 19:16. Последваха обаче пет поредни точки и за Турция. Стигна се до 23:23, като първият геймбол бе за туркините и те затвориха гейма с атака на звездата си Мелиса Варгас. Натуразилираната кубинка завърши първата част с 10 точки, а в родния тим капитанът Христина Вучкова бе водеща с 4 точки.

Във втория гейм Турция се откъсна в резултата още при 8:5, а след това увеличи разликата при 11:6. Най-голямата разлика за съперника бе при 23:14, когато България направи серия от четири точки при сервис на резервата Калина Венева. Турция поведе с 2:0 след 25:19.

Третата част започна отлично за родния тим със серия от силни сервиси на Микаела Стоянова и добра блокада, като отборът поведе с 5:1, което доведе до прекъсване на играта за Турция. Последваха още две нови точки за България, преди туркините да завъртят подаването ни. Каракурт направи няколко поредни точки, което принуди Тони Зетова да вземе прекъсване при 10:7 за България. След нови четири поредни точки за съперника българската треньора отново взе тайм-аут, след като тимът вече изоставаше. Въпреки че звездата на Турция Варгас не се появи повече в игра, съперникът с лекота трупаше точките и затвори мача при 25:13.

Александра Миланова бе най-резултатна от българките с 11 точки, Нася Димитрова завърши с 8, а Христина Вучкова и Микаела Стоянова реализираха по 7. За Турция Мелиса Варгас отбеляза 20, въпреке че излезе в края на втория гейм и не се появи повече в игра. Ебрар Каракурт завърши с 13 точки.