Разкриха защо се бави трансфер на Левски, който ще реши голям проблем на Веласкес

Евентуалното ново попълнение на Левски Акрам Бурас още е в родината си и чака виза за България. Това е причината, поради която алжирският халф все още не е акостирал на стадион "Георги Аспарухов". Информацията съобщават колегите от dsport. В четвъртък футболистът е бил в посолството и му е било казано, че от 2 до 7 дена ще има отговор за искания от него документ.

Виза бави Акрам Бурас

Левски ще плати на МК Алжер 400 000 евро за правата на Акрам Бурас. Алжирският клуб ще си запази 25 процента от следваща продажба на халфа. Самият полузащитник ще получава по 13 хиляди лева на месец на "Герена". Това е доста по-голяма заплата от тази, която е прибирал до момента в родината си.

Бурас обаче няма да може да започне веднага подготовка с новия си отбор. Причината е, че в момента той лекува травма и не е напълно възстановен. Халфът ще продължи лечението си на в Левски, преди да започне тренировки със „сините“.

Алжирецът трябва да премине и задължителните медицински прегледи в София, за да се превърне в шестото ново попълнение на столичани, които до момента привлякоха Радослав Кирилов, Рилдо, Мартин Луков, Мазир Сула и Никола Серафимов. Акрам Бурас е спряган за футболиста, който трябва да реши проблемите в средата на терена за Хулио Веласкес.

