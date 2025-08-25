Войната в Украйна:

Тялото на турски бизнесмен, издирван 19 дни, бе намерено със сонар на дъното на Мраморно море

Тялото на турски бизнесмен, издирван 19 дни, бе намерено със сонар на дъното на Мраморно море

Турските власти съобщиха, че тялото на бизнесмена Халит Юкай, който бе издирван през последните 19 дни след като бяха намерени останките от лодката му в началото на август, е било открито тази събота на дъното на Мраморно море. Тялото е намерено на дълбочина 68 метра с помощта на сонар и безпилотни подводни апарати. С откриването на тленните останки на Юкай е сложен и краят на издирвателната операция. Припомняме, че само преди дни известният турски актьор Къванч Татлътуг също бе извикан в полицията да даде показания в разследването, тъй като Юкай бе негов близък приятел и той бе разговарял с него по телефона буквално минути преди инцидента. Популярният актьор Къванч Татлътуг на разпит в полицията заради изчезнал бизнесмен 

Главната прокуратура на район Мармара, в чиято юрисдикция попада районът, където е станал инцидентът, започна разследване по случая веднага след намирането на останките от лодката на Юкай. Следите по разбитата лодка съвпадат с тези, открити по носа на товарен кораб, за който криминалистите предполагат, че се е сблъскал с лодката на бизнесмена.

На 7 август капитанът на товарния кораб бе задържан за кратко по обвинение в "причиняване на смърт по невнимание" във връзка със случая. В показанията си той обяснил, че корабът му се е сблъскал с обект във водата, който той е помислил за разпилян дървен материал, поради което е информирал единствено собствената си фирма за инцидента, но не е подал сигнал до турската брегова охрана.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
