Лайфстайл:

Зеленски покани папата в Украйна (ВИДЕО)

09 декември 2025, 14:32 часа 221 прочитания 0 коментара
Зеленски покани папата в Украйна (ВИДЕО)

Поканих папата да посети Украйна. Това ще бъде силен сигнал за подкрепа за нашия народ", написа украинският президент Володимир Зеленски написа в Telegram след срещата си с папата във Ватикана, съобщи италианската информационна агенция ANSA. Главата на Римокатолическата ц-ърква прие на аудиенция президента на Украйна Володимир Зеленски в резиденцията си в Кастел Гандолфо. По време на сърдечния разговор, който се фокусира върху войната в Украйна, Светият отец отново подчерта необходимостта от продължаване на диалога и поднови силната си надежда, че продължаващите дипломатически инициативи могат да доведат до справедлив и траен мир.

От своя страна Зеленскти благодари на папата и за непрестанните молитви, като е казал, че Украйна високо цени цялата подкрепа на папа Лъв XIV и Светия престол, постоянната хуманитарна помощ и готовността за разширяване на присъствието на хуманитарни мисии.

Въпросът за украинските деца

Освен това папата спомена въпроса за военнопленниците и необходимостта от осигуряване на връщането на украинските деца при семействата им“, съобщи Светият престол. "Благодаря на Негово Светейшество за всичките му усилия в подкрепа на украинските деца. Благодарен съм за този разговор и за цялото внимание, което е обърнал на нашия народ. Поканих папата да посети Украйна. Това ще бъде силен сигнал за подкрепа за нашия народ", написа Зеленски. ОЩЕ: Тръмп забива нож в гърба на Зеленски (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Ватикана Володимир Зеленски война Украйна мир Украйна украински деца папа Лъв XIV
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес