Зеленски покани папата в Украйна (ВИДЕО)

Поканих папата да посети Украйна. Това ще бъде силен сигнал за подкрепа за нашия народ", написа украинският президент Володимир Зеленски написа в Telegram след срещата си с папата във Ватикана, съобщи италианската информационна агенция ANSA. Главата на Римокатолическата ц-ърква прие на аудиенция президента на Украйна Володимир Зеленски в резиденцията си в Кастел Гандолфо. По време на сърдечния разговор, който се фокусира върху войната в Украйна, Светият отец отново подчерта необходимостта от продължаване на диалога и поднови силната си надежда, че продължаващите дипломатически инициативи могат да доведат до справедлив и траен мир.

От своя страна Зеленскти благодари на папата и за непрестанните молитви, като е казал, че Украйна високо цени цялата подкрепа на папа Лъв XIV и Светия престол, постоянната хуманитарна помощ и готовността за разширяване на присъствието на хуманитарни мисии.

Въпросът за украинските деца

Освен това папата спомена въпроса за военнопленниците и необходимостта от осигуряване на връщането на украинските деца при семействата им", съобщи Светият престол. "Благодаря на Негово Светейшество за всичките му усилия в подкрепа на украинските деца. Благодарен съм за този разговор и за цялото внимание, което е обърнал на нашия народ. Поканих папата да посети Украйна. Това ще бъде силен сигнал за подкрепа за нашия народ", написа Зеленски.