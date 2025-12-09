Зеленски покани папата в Украйна (ВИДЕО)

Поканих папата да посети Украйна. Това ще бъде силен сигнал за подкрепа за нашия народ", написа украинският президент Володимир Зеленски написа в Telegram след срещата си с папата във Ватикана, съобщи италианската информационна агенция ANSA. Главата на Римокатолическата ц-ърква прие на аудиенция президента на Украйна Володимир Зеленски в резиденцията си в Кастел Гандолфо. По време на сърдечния разговор, който се фокусира върху войната в Украйна, Светият отец отново подчерта необходимостта от продължаване на диалога и поднови силната си надежда, че продължаващите дипломатически инициативи могат да доведат до справедлив и траен мир.
От своя страна Зеленскти благодари на папата и за непрестанните молитви, като е казал, че Украйна високо цени цялата подкрепа на папа Лъв XIV и Светия престол, постоянната хуманитарна помощ и готовността за разширяване на присъствието на хуманитарни мисии.
This morning in Castel Gandolfo, His Holiness Pope Leo XIV received in Audience Volodymyr Zelenskyy, President of Ukraine.— Catholic Sat (@CatholicSat) December 9, 2025
During the cordial talks, which focused on the war in Ukraine, the Holy Father reiterated the need for the continuation of dialogue and expressed his urgent… pic.twitter.com/wuJ5zxwDC1
Въпросът за украинските деца
Освен това папата спомена въпроса за военнопленниците и необходимостта от осигуряване на връщането на украинските деца при семействата им", съобщи Светият престол. "Благодаря на Негово Светейшество за всичките му усилия в подкрепа на украинските деца. Благодарен съм за този разговор и за цялото внимание, което е обърнал на нашия народ. Поканих папата да посети Украйна. Това ще бъде силен сигнал за подкрепа за нашия народ", написа Зеленски.