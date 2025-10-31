Зеленски: Путин да заповяда в Покровск, ако смее. Унищожихме установка за "Орешник" и половината им "Панцир"-и (ВИДЕО)

Владимир Путин е добре дошъл да посети Покровск, но "всеки знае как ще свърши това". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на заседание с представители на силовите структури на Украйна. Коментарът му стана факт заради идеята на Путин "да пусне" журналисти, "включително чуждестранни", за да видят как украинската армия в Покровск е обкръжена. Украинският държавен глава отново повтори, че това е лъжа - Още:

Zelensky says Putin is welcome to visit Pokrovsk, but “everyone knows how that would end.” He confirmed no Ukrainian encirclement there, though the battle is fierce. Russia aims to capture the city. He also said Ukraine has already destroyed one “Oreshnik” missile system inside… pic.twitter.com/Oo5KEY4lGn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 31, 2025

Говорителят на обединения щаб на украинските въоръжени сили полковник Виктор Трехубов коментира, че Купянск също не е обкръжен, руснаците грубо контролират 20% от територията на града (предимно северната част) и тече безмилостна война на дронове, която затруднява много логистиката и на двете страни:

Russian forces are present in northern districts of Kupyansk, attempting to seize around 20% of the city and disrupt Ukrainian logistics with drone strikes, says Viktor Trehubov. However, Ukrainian drones are also cutting off Russian supply lines, making Kupyansk a city under… pic.twitter.com/rdYfWfCs1X — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 31, 2025

Същевременно Зеленски заяви, че Украйна е успяла да унищожи една система за изстрелване на руската ракета със среден обсег "Орешник" (установка) - тя е била разположена вътре в Русия, в комплекса Капустин Яр, остават още две такива, както и вероятно 6 ракети за Беларус:

Може да доставим "Орешник" на Венецуела или Куба: Руска заплаха към САЩ

Василий Малюк, ръководителят на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) потвърди за установката "Орешник". Малюк твърди, че операцията не е била публично оповестена и че само президентите на няколко държави са били запознати с резултатите от нея, като добави, че украинската армия е поразила с дронове 48% от руските ПВО установки "Панцир" и това е приоритет в момента. По думите му, Руската федерация губи по-бързо тези установки и системи, отколкото може да навакса с производството им - на година Русия произвежда 30 такива системи.

Ukraine's SBU conducted over 160 successful strikes on Russian oil facilities since January causing 20 percent fuel deficit and export ban, destroyed 48 percent of Pantsir systems and one Oreshnik complex at Kapustin Yar, SBU chief Maliuk says. pic.twitter.com/t6ywiqntEd — WarTranslated (@wartranslated) October 31, 2025

Отделно, Зеленски твърди, че загубите на Русия само от санкции, насочени срещу нейните петролни компании, могат да достигнат 50 милиарда долара през следващата година и увеличаването на този размер на руските загуби е напълно постижимо. Украинският президент добави, че заедно със СБУ и външното разузнаване на Украйна вече са определени приоритетни цели за атака от страна на Украйна с далекобойни оръжия (дронове и ракети), докато Малюк обобщи, че от началото на 2025 година украинците са нанесли 160 успешни удара срещу обекти на руската петролна индустрия, с което 20% се е намалил обемът на доставки на бензин в Русия и тя забрани износ до края на годината. Казаното дойде на фона на материал в Le Figaro, според който най-новата украинска далекобойна ракета "Фламинго" е използвана вече в 9 операции - това отново са думи на Зеленски - Украйна отговори на руския въздушен терор: С мощен удар по Орловската ТЕЦ и важна ел. подстанция (ВИДЕО).

Since the start of the year, Ukraine’s SBU has carried out over 160 successful strikes on Russian oil infrastructure, including 20 in September-October alone, says SBU chief Malyuk. The result: a 20% fuel shortage in Russia and a ban on gasoline exports through year-end. pic.twitter.com/55yeUKJITy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 31, 2025

The 750 kV substation "Vladimirskaya", on fire after Ukrainian attacks. pic.twitter.com/sP9geCgy9r — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 31, 2025

Ядрен дрон "Посейдон": Путин се хвали, Украйна му унищожи ПВО за десетки милиони, САЩ тества безшумен самолет, по-бърз от звука (ВИДЕО)