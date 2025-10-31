Любопитно:

31 октомври 2025, 15:12 часа 431 прочитания 0 коментара
Зеленски: Путин да заповяда в Покровск, ако смее. Унищожихме установка за "Орешник" и половината им "Панцир"-и (ВИДЕО)

Владимир Путин е добре дошъл да посети Покровск, но "всеки знае как ще свърши това". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на заседание с представители на силовите структури на Украйна. Коментарът му стана факт заради идеята на Путин "да пусне" журналисти, "включително чуждестранни", за да видят как украинската армия в Покровск е обкръжена. Украинският държавен глава отново повтори, че това е лъжа

Говорителят на обединения щаб на украинските въоръжени сили полковник Виктор Трехубов коментира, че Купянск също не е обкръжен, руснаците грубо контролират 20% от територията на града (предимно северната част) и тече безмилостна война на дронове, която затруднява много логистиката и на двете страни:

Същевременно Зеленски заяви, че Украйна е успяла да унищожи една система за изстрелване на руската ракета със среден обсег "Орешник" (установка) - тя е била разположена вътре в Русия, в комплекса Капустин Яр, остават още две такива, както и вероятно 6 ракети за Беларус:

Василий Малюк, ръководителят на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) потвърди за установката "Орешник". Малюк твърди, че операцията не е била публично оповестена и че само президентите на няколко държави са били запознати с резултатите от нея, като добави, че украинската армия е поразила с дронове 48% от руските ПВО установки "Панцир" и това е приоритет в момента. По думите му, Руската федерация губи по-бързо тези установки и системи, отколкото може да навакса с производството им - на година Русия произвежда 30 такива системи.

Отделно, Зеленски твърди, че загубите на Русия само от санкции, насочени срещу нейните петролни компании, могат да достигнат 50 милиарда долара през следващата година и увеличаването на този размер на руските загуби е напълно постижимо. Украинският президент добави, че заедно със СБУ и външното разузнаване на Украйна вече са определени приоритетни цели за атака от страна на Украйна с далекобойни оръжия (дронове и ракети), докато Малюк обобщи, че от началото на 2025 година украинците са нанесли 160 успешни удара срещу обекти на руската петролна индустрия, с което 20% се е намалил обемът на доставки на бензин в Русия и тя забрани износ до края на годината. Казаното дойде на фона на материал в Le Figaro, според който най-новата украинска далекобойна ракета "Фламинго" е използвана вече в 9 операции - това отново са думи на Зеленски

