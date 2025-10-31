Украйна отговори на руския въздушен терор: С мощен удар по Орловската ТЕЦ и важна ел. подстанция (ВИДЕО)

След като вчера, 30 октомври, рано сутринта Русия отприщи поредна масирана комбинирана въздушна атака срещу Украйна, с над 650 дрона и над 50 ракети, поразявайки няколко украински ТЕЦ-а (украинският президент Володимир Зеленски призна директно за удар специално по ТЕЦ "Славянск", с две жертви в този случай), сега украинците отговориха - и също с удар по ТЕЦ, както и атака на поредна руска рафинерия и руска петролна база - Още: Русия и Украйна се засипаха с дронове и ракети: Z-блогъри се радват за удари по украински ТЕЦ (ВИДЕО)

Украинска въздушна атака порази Орловската ТЕЦ - геолокализирани видеокадри показват какво се е случило. Отделно има признание от страна на губернатора на областта Андрей Кличков - той написа в канала си в Телеграм, че паднали отломки от дронове "на територията на Орловската топлоелектрическа централа, причинявайки щети на енергийното оборудване. Няма пострадали или пожари в съоръжението; на място са аварийни служби". Освен това, Кличков твърди, че бързо се преминало към резервни линии и токът почти напълно бил възстановен, но ремонтните дейности продължавали. Отделно, интересното е, че първоначално Кличков обяви, че има опасност от ракетна атака.

Какво е станало в действителност? Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA коментира геолокализирани записи от охранителни камери, които са заснели 2 удара по ТЕЦ-а. Според анализа на ASTRA, първият удар е засегнал външното разпределително устройство (ВРУ) на топлоелектрическата централа – откритата част на електрическа подстанция или енергиен блок, където се приема, разпределя и предава ток от генераторите на централата към електропроводите. След това град Орел е останал без електричество.

Орловската топлоелектрическа централа е най-големият източник на електроенергия и топлина в региона. Тя осигурява както електричество, така и топлина.

И още един значим удар - видеокадри показват и въздушна атака срещу голямата ел. подстанция "Владимирская", близо до град Владимир, на 180 километра източно от Москва. Записите показват, че е била ударена електрическа подстанция в село Енергетик. Губернаторът на Владимирска област Александър Авдеев твърди в официалния си канал в Телеграм, че била извършена атака по "инфраструктура" и че "всички системи работят в щатен режим" - всеки може да прецени от видеокадрите колко е вероятно това да е истина. Подстанция "Владимирская" е голямо енергийно съоръжение в региона. Мощността ѝ е приблизително 4010 мегавата. Тя е възел, през който минават множество електропроводи 110-750 киловолта, обслужващи електропреносната мрежа на региона.

Освен това, видеокадри показват и взривове в Ярославъл, до рафинерията "Славнефт-ЯНОС". Неофициалната информация е за експлозии в района на "Нефтестрой", на няколко километра от рафинерията.

Иначе в Украйна, военновременният ръководител на администрацията на Суми Серхий Кривошенко съобщи, че са нанесени удари с поне 10 руски дрона по Суми тази нощ. Има поразена двуетажна къща и четирима ранени.