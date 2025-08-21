Войната в Украйна:

Зеленски: Путин иска да ни продаде въздух - няма да стане

21 август 2025, 15:43 часа 766 прочитания 0 коментара
"Путин иска да ни продаде някакъв въздух – че няма да ни атакува, а в замяна на това ние да се откажем от това, което контролираме." Така коментира украинският президент Володимир Зеленски исканията на руския диктатор Владимир Путин, поставени на срещата му с президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска. И продължи: "Мисля, че това е просто негова прищявка и той разбира, че няма да стане така."

Украинският лидер предположи също, че Путин умишлено поставя неприемливи искания предварително, знаейки, че Украйна няма как да се съгласи и разчита на това, за да може войната да продължи. Всичко това президентът каза на среща с журналисти, провела се вчера, 20 август.

Въпросът за териториите е между мен и Путин

"Въпросът за териториите е въпрос между човека, който иска да окупира нашите територии, и човека, който със своята армия и народ защитава своите територии. Тоест, това е въпрос между Путин и мен", каза още украинският президент.

Ситуацията на бойното поле не е толкова зле

"Всичко не е толкова зле на бойното поле, колкото Русия го описва. Ситуацията е трудна, сложна. Той има много повече хора - факт. Има оръжия - факт. Но икономиката му се пропуква - факт. Увеличава част от производството - това е факт. Но не може да го увеличи достатъчно и то ще се срива, ако нещата продължат така - това също е факт", подчерта украинският президент. Според него Русия разбира тези заплахи и иска да сложи край на войната, но с някаква победа за себе си“

Срещи във всякакъв формат

Той отново потвърди, че Украйна е готова за срещи във всякаква конфигурация, за да се сложи край на войната. 

"Ако е необходима среща с руснаците и след това тристранна среща, за да се сложи край на войната, ние сме готови за всякаква конфигурация на такива срещи. Направихме крачка напред. И те трябва да направят нещо, за да демонстрират, че искат да сложат край на войната, както твърдят", каза той.

 

Елена Страхилова
