Зеленски разкри задкулисни преговори: Украйна имала 2 месеца за Донбас (ВИДЕО)

"До момента това, което иска Русия и което нашите партньори ни споделят, е, че те виждат края на войната, или горещата фаза на войната, когато Украйна се изтегли от източната част на страната. Въпросът е, че сега има нови условия към американската страна. Изненадан съм как някой може да повярва на това. Просто съм изненадан". Така украинският президент Володимир Зеленски коментира пред медиите на 31 март предполагаемите нови ултиматуми на Москва, предадени на САЩ, които са стигнали до него през партньорите на Киев, ангажирани в цялостния процес.

"Беше ни казано, че до два месеца те (руските сили – бел. ред.) ще превземат източната част от нашата страна – цитирам ги (партньорите), по последна информация – че те ще превземат Донбас. Така че Украйна има два месеца да се оттегли и след това войната ще приключи. А ако Украйна не напусне в тези два месеца, тогава Русия ще завладее Донбас и ще има различни условия", заяви Зеленски.

Логичният въпрос от Украйна към САЩ, по думите му, е следният: ако целта на руснаците е само Донбас, защо казват, че ще продължат нататък? „Според мен въпросът не е за Донбас. Техните цели са ясни. Няма да успеят да завладеят нищо за два месеца“, категоричен е украинският президент.

🚨 BREAKING: Russia claims Ukraine has two months to withdraw from Donbas — and then the war will end



“If Ukraine doesn’t pull out within two months, Russia will ‘buy out’ Donbas and then move further,” said Volodymyr Zelenskyy, revealing details of behind-the-scenes talks.



Зеленски: Русия оказва натиск върху Америка

Той добави, че някои представители на САЩ споделят тази версия и че е откровено учуден как се случва това. Според него Русия няма да успее да реализира този план на практика и Москва го осъзнава. Въпреки това от Кремъл продължават да оказват натиск върху САЩ, за да принудят Украйна да направи отстъпки, счита Зеленски.

„Смятам, че Русия оказва натиск върху Америка днес. Защото изборите наближават", каза той за междинните избори в САЩ наесен. "Ясно е, че САЩ трябва да предприемат различни стъпки както на вътрешно, така и на международно ниво. Много се надяваме да възстановим логиката, а не емоционалността, в преговорите с Русия“, обясни Володимир Зеленски.

Той по-рано каза, че не вярва, че мирните преговори с Русия са стигнали до задънена улица. По-конкретно, отбеляза, че топката сега е в полето на Русия и САЩ и че Украйна няма намерение да се откаже от усилията си да сложи край на войната.

Украйна и САЩ ще говорят онлайн за прекратяване на войната

На 1 април Украйна и САЩ ще проведат видеоконференция с цел разговори за прекратяване на войната, допълни още Зеленски по време на пресконференция по повод четвъртата годишнина от освобождаването на Буча.

„Аз ще участвам – те ме помолиха. Снощи разговарях за това с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Договорихме се, че той, аз, Уиткоф, Къшнър, Линдзи Греъм – и още някой – ще присъстваме. Ще обсъдим къде се намираме и колко близо сме до тристранни споразумения, поне до тристранна среща. Затова утре ще имаме съответните контакти“, заяви Зеленски, цитирайки имената на специалните пратеници на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и на сенатора републиканец Линдзи Греъм.

Президентът на Украйна добави също, цитиран от УНИАН, че най-належащият въпрос в преговорите остава териториалният. Според него компромисът на Украйна е готовност да се сложи край на войната по настоящите фронтови линии. Междувременно Русия продължава да изисква оттеглянето на Въоръжените сили на Украйна от Донецка област.

По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа идеята на Зеленски за великденско примирие, като каза, че трябвало Киев да се фокусира върху всеобхватно мирно споразумение. Ясно е обаче, че Москва не желае да се ангажира в добросъвестни преговори - иска само да наложи ултиматумите си и американският президент Доналд Тръмп да ги валидира с натиск над Украйна да изтегли войниците си от така наречения "крепостен пояс". Това е последната територия, която те контролират в Донецка област.

