Зеленски разширява мащаба: Украйна подписа военно споразумение и с Катар (ВИДЕО)

Украйна и Катар официално подписаха споразумение във военната сфера, съгласно което Киев ще помага на арабската държава в прехващането на дронове и ракети. Споразумението е факт след визита на украинския президент Володимир Зеленски в Катар. Същото се случи наскоро и когато Зеленски беше на визита в Саудитска Арабия.

"Срещнах се с емира на Катар, шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, в Доха. На срещата присъстваше и катарският премиер Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани. Благодаря за приема, готовността за съвместна работа и конкретните споразумения", написа Зеленски в официалния си канал в Телеграм.

Съгласно съобщението му, той е обсъдил с катарските представители как да бъде осигурена по-добра защита на хората и в Катар, и в Украйна. "Споразумяхме за взаимноизгодно партньорство в отбранителния сектор за поне 10 години. След срещата началниците на нашите генерални щабове подписаха съответно споразумение, което предвижда съвместни проекти в отбранителната промишленост, създаване на кооперативни производства и технологични партньорства между компании", гласи написаното от Зеленски.

Qatar and Ukraine have signed an agreement on the interception of missiles and drones. pic.twitter.com/URmHqp6ASE — Clash Report (@clashreport) March 28, 2026

Украинският президент изрично пише, че е информирал катарската страна как Русия помага на Иран военно и украинският опит с руските далекобойни дронове (най-вече клас "Шахед") и руските ракети. "За нас е важно да укрепим противовъздушната отбрана и разчитаме на подходяща подкрепа от партньорите", многозначително пише Зеленски. Не е тайна, че арабските държави имат много ПВО системи Patriot, а точно те липсват в достатъчна степен на Украйна за защита специално от балистични ракети.

