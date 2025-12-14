Зеленски с оптимизъм за мир - пратил на Тръмп червените си линии в нов план. Украйна продължава напредъка в Купянск (ОБЗОР - ВИДЕО)

Сега има "значителна вероятност" войната да приключи, заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение на 13 срещу 14 декември. Той обяви поредица от срещи с американската страна и европейските партньори в следващите дни, като каза, че в преговорите ще участват секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, началникът на Генералния щаб Андрий Хнатов и представители на други служби за сигурност. Самият Зеленски планира да се срещне със служители на екипа на Доналд Тръмп, европейски официални лица и представители на други страни, за да обсъдят условията за прекратяване на войната.

Припомняме, че съветниците на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се очаква да се срещнат в понеделник в германската столица Берлин с украинския президент и лидерите на Германия, Франция и Великобритания - Фридрих Мерц, Еманюел Макрон и Киър Стармър, за да се опитат да постигнат споразумение по плана на САЩ за мир в Украйна: Новият план на Тръмп за мир в Украйна - точка по точка: "Посредствени петокласници" мачкат жертвата.

"Сега има значителна възможност. И това е важно за всеки град, за всяка украинска общност. Работим, за да гарантираме, че мирът е достоен за Украйна и че има гаранция – гаранция, преди всичко, че Русия няма да се върне в Украйна с трета инвазия", заяви Зеленски.

We are currently preparing for meetings with the U.S. side and our European friends in the coming days. Berlin will host many events.



There will be a briefing from Secretary Umerov and our negotiating team on their contacts that have already taken place. General Hnatov and…

Тръмп е искал Украйна да предаде целия Донбас на Русия, но нападнатата от Москва страна има други планове - Киев е представил на американците алтернатива на предложението на републиканския президент, пише The New York Times, позовавайки се на официални лица. Става въпрос за 20-точков документ, в който ясно се посочва, че Украйна няма да отстъпи територии на Русия, няма да изтегли армията си от Донбас, както настоява Кремъл, и няма да се откаже от курса си към членство в НАТО. Контрапредложението е в противоречие с елементи от мирната инициатива на САЩ и подчертава настояването на Киев да запази суверенния контрол над своята територия и евроатлантическата интеграция.

Администрацията на Тръмп пък се готви да предложи на Украйна правно обвързваща гаранция за сигурност, моделирана по член 5 от НАТО, която ще изисква одобрение от Конгреса. Предложението е част от по-широка мирна инициатива, която ще бъде обсъдена по време на предстоящите срещи в Берлин между президента Зеленски и съветниците на Тръмп, както и лидерите на Германия, Франция и Великобритания. Според информация на Axios планът на САЩ включва три компонента: прекратяване на огъня, помощ за възстановяване след войната и обвързващи гаранции за сигурност. Въпреки че по последните два елемента е постигнат значителен напредък, териториалните отстъпки, особено по отношение на части от Донбас, остават ключовият нерешен въпрос. Зеленски лансира идеята за обществен референдум, която някои европейски лидери биха подкрепили, но Кремъл отказва да обяви примирие за провеждане на такова допитване, както настояват от Киев.

Служител на Белия дом казва пред Axios, че САЩ ще подкрепят евентуален референдум за територията на Украйна и че считат предложението на Зеленски за провеждането му като напредък в мирните преговори.

Германският канцлер Фридрих Мерц направи исторически паралел, като предупреди, че ако Украйна падне, руската агресия няма да спре. Той сравни ситуацията с 1938 г., когато умиротворяването след анексирането на Судетска област от Адолф Хитлер се оказва недостатъчно - останалото е история: най-кървавата война, която светът някога е виждал. Мерц намекна, че амбициите на диктатора Владимир Путин се простират отвъд Украйна.

🇩🇪 German Chancellor Friedrich Merz drew a historical parallel, warning that if Ukraine falls, Russian aggression will not stop. He compared the situation to 1938, when appeasement after the Sudetenland was insufficient, suggesting Putin’s ambitions extend beyond Ukraine. pic.twitter.com/AbyOITJfXz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 13, 2025

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Украинският генщаб отчита спад в интензивността на сраженията на дневна база. На 13 декември е имало 154 бойни сблъсъка, което е с 24 по-малко спрямо 12 декември. Руснаците са хвърлили 90 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 13 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3176 изстреляни снаряда, като това е с около 885 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 5180 FPV дрона, което е с около 490 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление отново е най-горещо - Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) твърдят, че са отбили 44 руски пехотни атаки там. В спомагателното от юг Олександриевско направление силите на Путин са извършили още 16 нападения за денонощието. При Гуляйполе в Запорожка област украинците са отблъснали 19 атаки, твърди генщабът. Общо 19 нападения е имало и в направлението към Константиновка, а в Лиманското - 12. В Купянското направление, което е горещата тема заради успешната украинска контраатака с освобождаване на няколко селища по северния фланг, на части от Северен Купянск и обкръжаване на около 200 руски войници, са станали само две руски пехотни атаки.

Украинските сили продължават да напредват в Купянск и околностите му, като се появяват повече подробности за контраофанзивните действия. Геолокализирани кадри, публикувани на 12 декември, показват, че ВСУ са постигнали по-нататъшен напредък в централната част на града, докато са провеждали операции по прочистване. Имат също така напредък югоизточно от Петропавловка, т.е. източно от Купянск.

Вижте ВИДЕО 18+ от украинския корпус "Хартия", който действа на място.

Украинският военен наблюдател Юрий Бутусов съобщи, че украинските сили са превзели напълно микрорайона Ювилейни в югозападната част на Купянск. Той оцени, че тази загуба на територия вероятно ще попречи на руснаците да задържат останалите си позиции в южната част на града. Бутусов съобщи, че украинските сили все още прочистват Купянск, а геолокализирани кадри, публикувани на 12 и 13 декември, показват, че руски проникващи групи остават в северната и западната част.

Началникът на щаба на украински батальон дронове съобщи, че руските сили все още се опитват да проникнат в Купянск, предимно пеша.

Руски военни блогъри потвърдиха украинското настъпление в микрорайон Ювилейни и северозападната част на Купянск и заявиха, че тежките сражения продължават в близост до Мирно и Радковка (и двете северозападно от Купянск). Има признания от руски Z-канали за загубата на Радковка и две отбранителни позиции южно и източно от Радковка - нещо, което украинците съобщиха в петък. Все пак много руски военни блогъри продължават да поставят под съмнение или направо да отхвърлят редица украински доклади за напредъка на ВСУ в Купянск въпреки наличните доказателства в тяхна подкрепа.

Украинските сили започнаха контраофанзивни операции през септември 2025 г. след относително бързото напредване на руските сили в посока Купянск и проникването им в самия град. През лятото на 2025 г. руските сили напреднаха относително бързо в посока Купянск, заплашвайки самия град в началото на август тази година, а в края на август руското военно командване започна да представя проникването в Купянск като значителен напредък. Руските сили са успели да се възползват от тези прониквания, за да напреднат и да укрепят позициите си. Ситуацията е била критична за украинските сили в средата на септември. Юрий Бутусов съобщи, че ВСУ са освободили градовете на северозапад от Купянск – Тищенковка до 24 септември, Кондрашовка до 9 октомври и Радковка до 11 октомври, което е позволило на украинските сили да пробият руските отбранителни линии в района.

Междувременно украинският полк „Ахил“ публикува кадри, показващи унищожаването на тръбопровода, който руските сили са използвали, за да проникнат тайно към Купянск. При операцията са използвани около 3 тона експлозиви, което е довело до ефективното неутрализиране на тайния маршрут.

Ukraine’s Achilles Regiment has released footage showing the destruction of a tunnel pipeline that Russian forces were using to secretly infiltrate toward Kupyansk. Approximately 3 tons of explosives were used in the operation, effectively neutralizing the covert route. pic.twitter.com/scRHQe7Vwp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 13, 2025

Украинската контраатака продължава да демонстрира, че украинските сили са способни да постигат тактически успехи на фронта, особено в райони, където руснаците са прекалено разпръснати, оценява американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Районът на Покровск и Мирноград е "вероятно най-горещата точка в момента, където продължават активните боеве, и нашите части, въпреки проблематичната тактическа позиция, продължават да държат отбраната", пише украинският лейтенант с позивна "Алекс" в своя Telegram канал "Офицер". Според него руските сили се сблъскват с големи затруднения при щурма на Мирногоград, с огромни загуби и почти нулев напредък на фронта. "Бойците на ВСУ оказват сериозен отпор, така че врагът разчита на директен достъп до нашите няколко логистични маршрута и пълно обкръжаване на града", добавя той.

Операторите на безпилотни летателни апарати от украинския 425-и полк „СКЕЛЯ”, в координация с други подразделения, показаха с ВИДЕО 18+ как са отблъснали поредната руска атака в Покровск, унищожавайки техника и елиминирайки руски военнослужещи.

Специалните оператори на украинското военно разузнаване (ГУР) пък публикуваха кадри от операциите по нападение по оста Покровск през ноември. Според доклада техните действия по щурмуване и прочистване на определени райони на фронтовата линия са подобрили тактическата позиция на частите, защитаващи агломерацията Покровск-Мирноград, като са укрепили отбранителната позиция на Украйна в този сектор.

🇺🇦 Ukraine’s GUR special operators have released footage of assault operations on the Pokrovsk axis in November. According to the report, their actions to storm and clear designated front‑line areas improved the tactical position of units defending the Pokrovsk‑Myrnohrad… pic.twitter.com/jim6kkKXnj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 13, 2025

В Карповка, северозападно от Лиман, се водят битки за контрола на населеното място. Геолокализирани кадри (ВИДЕО 18+), публикувани на 13 декември, показват, че украинските сили вероятно са си възвърнали позициите в южната част на Карповка, а има и геолокализации, които сочат, че руснаците наскоро са напреднали в северната част.

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" прави обзор на седмицата и твърди: "Тежките сражения на фронта продължават. Би било категорично погрешно да се каже, че украинските въоръжени сили преживяват „срив на фронта“. Дори недостигът на човешки ресурси на врага се компенсира от множеството дронове, които в момента наблюдават бойното поле. Силна точка на руската пропаганда беше пресконференцията на журналисти в освободения Красноармейск (Покровск), който според лъжите на Сирски (главнокомандващия украинската армия ген. Олександър Сирски - бел. ред.) украинските въоръжени сили уж „контролират“. Тежките сражения за Купянск продължават".

"Два майора" твърди, че "освобождаването" на Северск било значителна новина. "Битката за подстъпите към него продължи години, а успешната стратегия на командването за изолиране на вражеския гарнизон позволи щурмът да бъде осъществен за броени дни", пише каналът. Според ISW обаче командването на руските окупационни сили счита Лиман за по-важна цел за бъдеща офанзива срещу Славянск, отколкото Северск. А магистралата Изюм–Славянск вече е изцяло покрита с мрежа против дронове, което според украински източници значително подобрява защитата от безпилотни летателни апарати по този критичен маршрут.

The Izyum–Sloviansk highway is now fully covered with anti-drone netting, significantly enhancing protection from UAVs along this critical route. pic.twitter.com/sCiCJ4oKKc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 13, 2025

В Константиновка руските въоръжени сили продължават да се сражават в градската зона, добавя "Два майора". Като цяло, в тази посока те трябва да завършат "прочистването на Димитров (Мирногоград), да изравнят фронтовата линия и да се прегрупират. Броят на войските в този сектор на фронта е колосален, а освобождаването на части след края на сагата в Покровск обещава по-нататъшни успехи за руската армия", прогнозира източникът.

В региона на Запорожие, "след седмици на безмилостно освобождаване на населени места" - т.е. превземането им от руската армия, Източната група сили е съсредоточила усилията си върху Гуляйполе, което в момента е разрушено до основи с всички налични оръжия, добавя руският канал.

Според украинския военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в генщаба, руските сили в направлението към Гуляйполе ще бъдат принудени да увеличат усилията си северно от града. Това е ключова област относно отбраната на цялото направление, от гледна точка на ВСУ. Командването на руснаците ще бъде принудено да реализира поне едно от възможните решения при създалите се условия - "или да стесни лентата на атаката си в тази посока, или да прехвърли допълнителна сила от други посоки и зони", пише Машовец.

През нощта Русия атакува Украйна със 138 дрона и една ракета, съобщиха украинските ВВС. Според предварителни данни, оповестени към 8:30 ч. сутринта, са свалени или обезвредени 110 безпилотни летателни апарата от типа „Шахед“, „Гербер“ и други видове в северната, южната и източната част на страната. Балистична ракета "Искандер-М" и 10 дрона са успели да "пробият" ПВО и да нанесат удари на шест места в Украйна. Към този час беше съобщено, че атаката продължава и че още 18 дрона са във въздушното пространство на страната.

Междувременно жители на Щекино в Тулска област на Русия съобщиха за експлозии и пожар през нощта. Там се намира химическият завод „Щекиноазот“, който вече беше спрял работата си това лято след украинско нападение. „Въздушните сили на руското министерство на отбраната унищожиха 15 украински дрона в небето над Тулска област. Няма жертви. Според предварителна информация не са регистрирани щети по инфраструктурата“, написа губернаторът.

В социалните мрежи се появиха кадри от предполагаема атака срещу Щекино. През лятото, в нощта на 17 юли 2025 г., украински дронове удариха АО „Щекиноазот“. Най-малко четири дрона поразиха тогава завода, предизвиквайки пожар. Според уебсайта на компанията „Щекиноазот“ е водещ производител на промишлени химикали (метанол, капролактам, минерални торове и сярна киселина). „Щекиноазот“ включва АД „Химволокно“. Компанията е обект на украински санкции.

