Зеленски: С приемането на крадени от Русия стоки Израел нарушава собствените си закони

Във всички нормални страни придобиването на крадени стоки е деяние, което води до правна отговорност. Това се отнася и за зърното, откраднато от Русия. Тези остри думи отправи украинският президент Володимир Зеленски към Израел по повод кораба, натоварен от руснаците със зърно, изнесено от окупираните украински земи, който очаква да му бъде позволено да акостира на израелско пристанище.

"Това не е и не може да бъде чист бизнес. Израелските власти не могат да не знаят кои кораби и с какъв товар пристигат в пристанищата на тяхната страна. Русия систематично изземва зърно от временно окупираните украински земи и организира износа на такова зърно от лица, свързани с окупаторите. Подобни сделки нарушават законодателството на самата държава Израел", каза Зеленски.

И още: "Украйна е предприела всички необходими стъпки по дипломатически канали, за да предотврати подобни инциденти. Виждаме обаче, че друг такъв кораб не е спрян. Инструктирах украинското външно министерство да информира всички партньори на нашата държава за ситуацията."

Зеленски обяви, че Украйна подготвя санкции както за лицата, превозващи зърното, така и срещу физически и юридически лица, които се опитват да печелят пари "от подобна престъпна схема". Украйна ще координира тези санкции с европейските държави, добави той.

"Очакваме израелските власти да уважават Украйна и да не предприемат стъпки, които отслабват нашите двустранни отношения", каза още президентът.

Припомняме, че един от корабите, за които става въпрос, е "Панормитис", за който Киев има информация, че превозва около 6 000 тона пшеница и 19 000 тона ечемик от окупираните украински територии.