Зеленски се обърна към Г-20 - иска "сила" срещу Русия след кървавите атаки в Киев

Украинският президент Володимир Зеленски вече гледа към т.нар. Глобален юг, който да вземе мерки срещу Русия на фона на бруталните въздушни нападения срещу Киев в нощта на 27 срещу 28 август и сутринта на 28 август. При атаките с 630 ракети и дронове в цяла Украйна в столицата загинаха 23-ма души, включително 4 деца, а съдбата на още 8 души не е известна, съобщи украинският лидер в социалните мрежи в петък.

23 жертви, 53 са ранените, 8 души са изчезнали

"Имаше доклад от украинския министър на вътрешните работи Игор Клименко. На мястото на руския удар по жилищна сграда в квартал "Дарницки" в Киев спасителните операции са приключили и продължава работата по разчистването на разрушените структури. Към момента е известно, че само на това място са загинали 22-ма души, включително четири деца. Най-малкото момиченце не беше навършило и три години. Изказвам съболезнования на семействата и близките на загиналите.

Общо през онази нощ руснаците са убили 23-ма души в Киев. Съдбата на осем души все още остава неизвестна, а други 53-ма са ранени. Всички те са получили необходимата помощ. Благодарен съм на спасителите, полицаите, лекарите, медицинските сестри и всички общински и аварийни служби – на всички, които са се включили в оказването на помощ на хората", написа Зеленски.

There was a report from Ukraine’s Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko. At the site of the Russian strike on a residential building in Kyiv’s Darnytskyi district, rescue operations have been completed, and work continues to clear the destroyed structures. At this moment, it… pic.twitter.com/5d7lNMsUMB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 29, 2025

Зеленски с призив към Глобалния юг

Според него Русия трябва да бъде държана отговорна за този удар, както и за "всеки друг удар срещу нашата държава, нашия народ и всички усилия на света да сложи край на тази война".

"Когато вместо дипломация Русия избира балистиката (тя изстреля балистични ракети "Кинжал" и "Искандер-М", бел. ред.), продължава да модернизира "Шахед"-ите за убиване и задълбочава сътрудничеството си с актьори като Северна Корея, това означава, че светът трябва да реагира съответно", смята Володимир Зеленски.

Необходими са силни санкции, силен натиск, силни мерки, "за да не се чувстват убийците безнаказани", смята той. "Русия разбира само силата и сега са необходими демонстрации на сила. Съединените щати, Европа и страните от Г-20 разполагат с тази сила", обяви президентът на Украйна.

По този начин той отправя пряко послание към членки на Г-20 като Южна Африка и Африканския съюз като цяло, Бразилия, Аржентина, Индия, Индонезия, които се считат за "неутрални" в позицията си спрямо войната на Русия срещу Украйна. В Г-20 е и Китай - Пекин също се провъзгласява за неутрална страна, но вече излязоха редица данни за преноса на стоки с двойна употреба към Русия, както и на двигатели и други компоненти за дронове: Разкриха канала, по който Русия купува оръжия от Китай: Посредникът не е изненадващ, но мястото е.

В Г-20 са още ЕС, САЩ, Канада, Великобритания, Австралия, Япония, Южна Корея, Турция и др.

