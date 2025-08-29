Войната в Украйна:

Миротворците също да имат статут на ветерани поискаха от вицепремиера Зафиров

29 август 2025, 13:35 часа 526 прочитания 0 коментара
Вицепремиерът Атанас Зафиров се срещна с ръководството на Асоциацията на българските ветерани миротворци (АБВМ), съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет (МС), цитирани от БТА. По време на срещата от асоциацията настояха за промяна в Закона за ветераните от войните, която да позволи статут на ветерани да имат и участниците в мироопазващите мисии на ООН. Вицепремиерът Зафиров заяви подкрепата си за въпросната промяна в законодателството, водейки се от конституционно записаните правомощия на държавата да предоставя специална закрила на граждани, допринесли за националната сигурност, международния авторитет на страната и световния мир. 

Стефан Давидов и Пламен Генов от Асоциацията на българските ветерани миротворци изразиха благодарност във връзка с изказаната подкрепа от вицепремиера Зафиров, който е и председател на БСП, и заявиха, че ще търсят такава от представители на всички политически сили в парламента, се посочва в съобщението.

БТА припомня, че през април 2023 г. в храм "Св. Георги Победоносец" в Пном Пен беше почетена 30-годишнината от гибелта на четирима български войни, загинали по време на мироопазваща операция в Камбоджа, съобщиха за БТА от Асоциацията на българските ветерани миротворци (АБВМ), организатори на събитието. През 1992 и 1993 г. България участва в най-голямата мисия на ООН - UNTAC (временно управление на ООН). По време на мисията единадесет български военнослужещи губят живота си. 

Спасиана Кирилова
